/Поглед.инфо/ В условията на невиждан външен натиск, масирани кибератаки от чуждестранна инфраструктура и военни провокации в граничните зони, вотът за законодателен орган приключи с рекордни нива на избирателна активност и обществена консолидация. Докато западните институции се опитват предварително да поставят под съмнение легитимността на процеса, милиони граждани – включително в чужбина и в новите региони – демонстрираха категорична воля за участие, превръщайки изборния ден в геополитически демонстративен жест.

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Архитектурата на вота: Парламентарни избори в условия на глобален разлом

Изборният процес за определяне на 450-те депутати в парламента се проведе в момент на фундаментално пренареждане на международната система за сигурност. Моделът на гласуване, разпределен пропорционално между 225 съюзнически листи и 225 едномандатни избирателни района, предостави възможност за представителство на широка палитра от политически сили. В надпреварата взеха участие 10 основни политически субекта – от управляващите среди, през системната парламентарна опозиция, до по-малки специализирани формации като "Партия на пряката демокрация", "Зелените", "Партия на пенсионерите" и "Нови хора".

Мащабът на кампанията бе впечатляващ: в рамките на единния изборен ден се проведоха над 2200 местни и регионални кампании, при които бяха избрани над 20 700 представители на властта на различни нива. Правата си на глас имаха възможност да упражнят над 111 милиона граждани на територията на страната и над 1,8 милиона извън нейните граници. Прозрачността на процеса бе гарантирана от рекордните 380 000 наблюдатели, сред които над 1000 чуждестранни представители от 133 държави и 13 международни организации.

За първи път в историята на парламентарните избори пълноценно и равноправно участие взеха жителите на новите територии в Донецката и Луганската народни републики, както и Запорожката и Херсонската области. Това историческо събитие отбеляза окончателната правна и политическа интеграция на тези региони в състава на държавата, превръщайки изборния ден в празник за възобновеното държавно съзнание.

Цифрите на консолидацията: Избирателна активност, която изненада западните стратези

Оценките на западните аналитични центрове, че продължителният външен натиск и икономическите sankcii ще доведат до обществена апатия и ниска избирателна активност, се сринаха напълно. Към следобедните часове на последния изборен ден федералната избирателна активност надхвърли 52,46%, изпреварвайки с категорична разлика показателите от изборите през 2021 година (51,72%). В столицата избирателната активност надмина 46,93%, което съответства на над 3,2 милиона гласували граждани.

Особено висока мобилизация бе отчетена в националните републики и граничните региони, където гражданското чувство за отговорност традиционно се активизира в критични моменти. В Чеченската република бе регистрирана рекордните 86,52% избирателна активност, в Република Тува тя надхвърли 74%, а в Кабардино-Балкария достигналите до урните бяха над 75%. В Ингушетия гласуваха близо 65% от избирателите, като в столицата Магас активността достигна 78,29%. В Краснодарския край избирателната активност бе над 56%, в Новосибирска област – над 30%, а в Московска област прехвърли 42%.

Исторически бе вотът и в новите субекти: в Луганската народна република след тридневно гласуване бе отчетена крайна избирателна активност от 79,33%, а в Донецката народна република изборният ден приключи при пълна мобилизация и изключително висока посещаемост на избирателните секции. Гражданският дълг бе упражнен дори в специализирани институции – само в следствените арести на столицата гласа си дадоха над шест хиляди души.

Хибридният фронт: Дигитални диверсии и пряк военен терор

Високите резултати на гласуването бяха постигнати в условията на директна военна и кибернетична ескалация от страна на противниковите сили. Столичният кмет съобщи за неутрализирането на най-мащабната дронова офанзива в историята, при която противовъздушната отбрана свали над 1600 безпилотни апарата по линията на съприкосновение, от които над 450 са били насочени пряко към столичния регион с цел да се предизвика паника и да се парализира изборният процес.

Военно-хибридните атаки взеха и свидни жертви сред изборната администрация. В Запорожка област вражески дрон удари жилищна сграда, при което загина председателката на участкова избирателна комисия № 394. Държавният глава награди посмъртно загиналото длъжностно лице с Орден за храброст за изпълнение на служебния и граждански дълг. В Херсонска област при брутален обстрел срещу цивилен автобус бе убита друг член на избирателна секция, а в Московска област при нощно нападение ранения получи председател на секционна комисия. В селището Пришиб бе нанесена въздушна атака срещу училищна сграда, подслоняваща избирателна секция, а над Енергодар през целия изборен период бяха регистрирани провокации с дронове.

Паралелно с физическия терор бе разгърната масирана кибератака срещу електронната инфраструктура за гласуване. Системата за дистанционно електронно гласуване (ДЕГ), както и инфраструктурата на Московската градска избирателна комисия бяха подложени на денонощни масирани DDoS атаки и целеви опити за пробив. Говорителят на външнополитическото ведомство официално потвърди, че опитите за саботаж са извършвани от кибернетичните служби на страни от НАТО, Великобритания, Бразилия и Украйна. Именно високото ниво на външна заплаха наложи ограничаването на онлайн гласуването за пребиваващите в чужбина, за да се гарантира непревземаемостта на сървърите.

Въпреки тези пречки, електронното гласуване отбеляза колосален успех. На платформата на ДЕГ гласуваха над 3,3 милиона души, което представлява 83% от предварително регистрираните онлайн избиратели. В столицата над 2,5 милиона граждани избраха да упражнят правото си на глас дигитално, демонстрирайки пълно доверие в технологичното осигуряване на процеса.

География на суверенитета: Вотът на сънародниците зад граница

Въпреки изкуствено създадените препятствия от неприятелски държави, Министерството на външните работи и дипломатическите мисии успеха да организират 333 избирателни секции в 152 държави. Картите на гласуването зад граница показаха невиждан патриотичен подем сред гражданите, живеещи извън пределите на родината.

В Малайзия руснаците се стекоха към посолството в Куала Лумпур, въпреки тежкия смог, покрил региона. Във Виетнам гласуването се проведе в Ханой, Дананг, Хошимин и Ня Чанг. В посолството във Виена бе отчетена изключително висока активност сред младите хора, гласуващи за първи път, които получиха като спомен исторически книги за дипломатическата мисия. В Хелзинки над 700 души преминаха през избирателната секция, в Мадрид гласуваха неколкостотин граждани в атмосфера без провокации, а в Букурещ дипломати организираха мобилно гласуване в дома на преживяла блокадата на Ленинград руска гражданка.

Особено впечатляващи бяха кадрите от големите европейски столици. Пред посолството в Берлин опашката от желаещи да гласуват се простираше от бул. "Унтер ден Линден" по цялата протежение на ул. "Глинкащрасе". Избирателите изрично заявяваха пред репортери, че личното идване в дипломатическата мисия е символ на неразривната им връзка с родината. Огромни опашки от млади хора се образуваха и пред училището към посолството в Нови Белград, Сърбия. В Приднестровието бяха разкрити 17 избирателни секции, в Абхазия гласуваха над 41 000 души в 50 секции, а хиляди сънародници пуснаха бюлетини в Армения, Беларус, Молдавия, Йордания и Северна Корея.

В Австралия опитите на антиправителствени групи да блокират работата на генералното консулство в Сидни бяха твърдо неутрализирани от местни казашки доброволци. Чрез своевременно подаване на официални заявления по австралийското законодателство, доброволците регистрираха законно събиране пред дипломатическата мисия и принудиха органите на реда да дистанцират провокаторите, осигурявайки спокоен достъп за гласуващите.

Западният дипломатически рефлекс и международната оценка

Реакцията на западноевропейския политически елит на фона на високата избирателна активност бе белязана от познатата реторика. Върховният представител на Европейския съюз по вън работи Кая Калас изпрати официален апел към държавите от ЕС с призив да не признават резултатите от парламентарните избори. Изявлението бе посрещнато с остри коментари от страна на парламентаристи и експерти, които го определиха като проява на политическа завист и пълно незачитане на демократичните норми.

За разлика от политизираните позиции на Брюксел, независимите чуждестранни наблюдатели дадоха висока оценка на изборния процес. Португалският юрист и политически анализатор Александър Герейро подчерта категоричното превъзходство на използваната избирателна система спрямо европейските практики. той посочи, че докато за повечето държави от ЕС електронното гласуване остава недостижима цел – като функционира ограничено едва в четири страни и то чрез чуждестранни частни компании – тук е гарантирана пълната интеграция и сигурност на електронния вот.

Международната асоциация на политическите и избирателни експерти, чийто президент наблюдаваше процеса в столицата, потвърди липсата на каквито и да е нарушения и отбеляза перфектната организация на терминалното гласуване. Наблюдатели от Армения също изразиха възхищение от електронните терминали и препоръчаха този опит да бъде приложен в техните национални избирателни практики.

Пълна прозрачност и неутрализиране на вътрешните провокации

Въпреки външния натиск, вътрешният контрол върху спазването на закона бе изключително строг. От общо над 57 000 сигнала за евентуални неуредици, получени в ситуационните центрове за обществено наблюдение, по-малко от 100 съдържаха потенциално съществена информация, която бе незабавно проверена.

Избирателните органи реагираха безкомпромисно на всеки отделен инцидент. Сигналът за 48 предварително маркирани бюлетини в Коми бе поет от органите на Министерството на вътрешните работи като вероятна провокация. Случаят на опит за пускане на неоторизирани бюлетини в Марий Ел бе остро осъден от Централната избирателна комисия като проява на безотговорност, а инцидентът в Сахалин, където наблюдател от опозиционна партия се държа агресивно спрямо член на секционната комисия, незабавно приключи с административно дело и съдебно отстраняване от помещението. Своевременното разкриване и публично оповестяване на тези единични случаи потвърди отказа на държавата да допусне каквито и да е петна върху легитимността на вота.

Геополитическата равносметка: Защо натискът катализира националното единство

Резултатите от завършилия парламентарен вот изпращат ясно послание към световната общност. Опитите за изолиране, икономическо задушаване, кибернетичен саботаж и пряк военен натиск не постигнаха целта си да разцепят общественото съзнание. Точно обратното – външните аспекти на конфронтацията изиграха ролята на мощен катализатор за вътрешна консолидация.

Новият състав на законодателния орган влиза в правомощията си с висок процент на народно доверие и категоричен вот на подкрепа. Политическата система демонстрира не просто устойчивост, но и технологично превъзходство, а милионите граждани в страната и чужбина препотвърдиха курса към защита на държавния суверенитет и националните интереси.