Грешка в AI алгоритъм на CENTCOM за малко не предизвика морски сблъсък между САЩ и Китай в Ормузкия проток

/Поглед.инфо/ Системна грешка при обработката на разузнавателни данни чрез алгоритми с изкуствен интелект едва не доведе до директна военна интервенция на Вашингтон срещу китайски търговски съд в Близкия изток. Според източници от американските отбранителни среди, летателни апарати вече са били подготвени за операция по прихващане поради грешно класифициран товар. Инцидентът изкарва на повърхността дълбоките структурни дефекти при интеграцията на генеративни модели в решенията за национална сигурност.

По публикация на CNN. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Алгоритмичната фаталност и задействаните изтребители

Оперативната верига в командните структури на САЩ за малко не произведе най-сериозния военноморски инцидент в Арабско море от десетилетия насам. По данни, разкрити пред американски медийни мрежи и цитирани от неназовани представители на разузнавателната общност, изтребители от състава на ВМС на САЩ са получили заповеди за вдигане във въздуха с цел поддръжка на абордажна операция. Целта: контейнеровоз под китайски флаг, преминаващ през зоната на отговорност на Централното командване (CENTCOM).

Причината за задействането на бойните протоколи се корени в разузнавателен бюлетин, изготвен от младши анализатор с помощта на чатбот с изкуствен интелект. Твърди се, че езиковият модел е съпоставил данните от открити източници (OSINT) за маршрута на плавателния съд с прихванати електронни сигнали (SIGINT) от базите на Тихоокеанското командване на специалните операции (SOCPAC). В резултат алгоритъмът е генерирал категоричен извод: съдът пренася ключови компоненти за високообогатен уран или елементи за балистична програма, предназначени за регионален актьор – най-вероятно Иран.

Малко преди бойните групи да поемат контрол над плавателния съд чрез въоръжен абордаж, старши офицер е изискал първичните източници на файла. Ревизията отнема по-малко от двадесет минути, но разкрива пълен колапс на логиката в синтезирания документ. Търговският манифест е съдържал най-обикновени промишлени суровини и машиностроителни детайли, които езиковият модел просто е "халюцинирал" като елементи от ядрен цикъл.

Халюциниращият софтуер в кабинетите на Пентагона

Случилото се не е просто отделна грешка на невнимателен оператор, а логичен резултат от хаотичната дигитализация на военното разузнаване. В стремежа си да обработят петабайтите сурова информация, постъпваща от сателити на NRO, сензори и електронно прихващане, отделните централи на Въоръжените сили на САЩ започнаха масово да внедряват комерсиални и полу-специализирани езикови модели.

Проблемът се крие в архитектурата на самата технология. Генеративните модели търсят математически вероятности между думи и понятия, а не доказателствени връзки. Когато софтуерът засиче думи като „циркониеви тръби“ или „специални помпи“ в корабен манифест, комбинирани със смущения в комуникацията или преминаване в близост до чувствително пристанище (например Бандар Абас), той автоматично изчислява висока вероятност за оръжеен транзит.

В конкретния случай с китайския съд анализаторът не просто е използвал чатбота да анализира суровите данни, а е вкарал заключенията обратно в алгоритъма с командата: „Форматирай това като стандартен разузнавателен доклад (INTREP) за незабавно разпространение“. Софтуерът е облякъл грешката в строго определен, институционално познат и строг военен жаргон, който автоматично премахва съмненията у по-висшите офицери. Когато документът изглежда като продукт на разузнавателния комитет DIA, никой в първите минути не подлага на съмнение фактологията.

Липсата на единни стандарти и институционалният хаос

Американската отбранителна машина в момента работи в пълна липса на уеднаквени правила за ползване на AI. Киберкомандването (USCYBERCOM), Агенцията за национална сигурност (NSA) и отделните оперативни командвания (CENTCOM, INDOPACOM, EUCOM) използват коренно различни софтуерни архитектури с вариращи нива на сигурност и филтрация.

Няма общ федерален стандарт за това как да се отбелязва фактът, че даден аналитичен документ е генериран или частично обработен от невронна мрежа. По оценка на експерти в областта на сигурността, това създава огромна сива зона.

Оперативният персонал в бази като тези в Катар (Ал Удейд) или Бахрейн (Пети флот) се намира под непрекъснат натиск за бързина. Когато времето за реакция при засичане на морски транзит се измерва в часове, изкушението да се натисне бутонът за автоматичен анализ е огромно. Никой обаче не е разписал юридическата отговорност – кой носи вина, ако грешка в кода доведе до потапянето на чужд кораб или до смъртта на цивилен екипаж?