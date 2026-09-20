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Новата руска ракета „Бандерол“ (С-8000): Технически параметри и икономическо обезсмисляне на западната ПВО

/Поглед.инфо/ Появата на малкия реактивен комплекс С-8000 „Бандерол“ в зоната на бойните действия бележи поврат в тактиката за поразяване на тилова инфраструктура. Според оценки в западната специализирана преса, устройството размива границите между традиционната крилата ракета и евтиния дрон, създавайки асиметричен икономически натиск върху украинската ПВО. Въпреки липсата на официални подробности от руското Министерство на отбраната, чуждестранни аналитични центрове вече определят С-8000 като ключов инструмент в пристанищната блокада.

Деж. редактор - д-р Владимир Трифонов 16753 прочитания
Новата руска ракета „Бандерол“ (С-8000): Технически параметри и икономическо обезсмисляне на западната ПВО
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По публикация на Борис Джерелиевски. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Икономическият вектор на сблъсъка: Защо евтиният реактивен вектор чупи западните ПВО разчети

Конфликтът в Украйна отдавна престана да бъде единствено сблъсък на тактически концепции и се превърна в хладнокръвно уравнение от счетоводни стойности. Използването на зенитни ракети от комплексите Patriot PAC-3, чиято единична цена надхвърля 3.5–4 милиона долара, срещу въздушни цели с единична стойност под 50-80 хиляди долара, е математически модел на гарантиран фалит. Според публикации в специализирани издания като IntelNews и американския всекидневник Wall Street Journal, появата на малкия реактивен комплекс С-8000, популярен в медиите с наименованието „Бандерол“, засилва именно този асиметричен дисбаланс.

Въпросът тук не опира до търсенето на някакво абстрактно „супероръжие“. Такива във военната история няма. Всяка оръжейна система е просто комбинация от ценови параметри, производствени капацитети и логистична достъпност. Когато американското издание Wall Street Journal отбелязва, че руската промишленост изпреварва западните си съперници в масовото внедряване на евтини тактически системи от ново поколение, то фиксира именно този сух факт: промишленият капацитет за масово бълване на евтини реактивни платформи обезсмисля скъпата статична отбрана.

„Ако една ракета-прихващач струва тридесет пъти повече от целта, която трябва да свали, отбранителната система губи функцията си още преди да е произвела изстрел.“

През последните две десетилетия западните военни доктрини се фокусираха върху високоточни, бутикови оръжия с изключително сложна електроника. Тези системи обаче изискват продължителни производствени цикли и разчитат на дълбоки вериги за доставки, които трудно се поддържат по време на конфликт с висока интензивност. В същото време интеграцията на търговски компоненти в ракети от типа на С-8000 позволява бърз монтаж без зависимост от специализирани военни микрочипове с дълъг срок на доставка.

Техническа анатомия на С-8000: Границата между дрон и крилата ракета

От техническа гледна точка С-8000 е реактивен апарат с дължина от 4.9 метра и размах на крилата около 2.2 метра. Според наличните данни в полското издание Polityka, апаратът развива скорост в диапазона между 500 и 650 км/ч, като носи бойна глава с маса до 150 килограма на разстояние до 500 километра. Тези параметри поставят системата точно в празнината между бавноподвижните витлови БЛА като „Геран-2“ и високоскоростните крилати ракети с голям обсег от семейството „Калибър“ или Х-101.

ПараметърС-8000 „Бандерол“ (по данни от пресата)Традиционна крилата ракета (напр. Х-101)
Дължина~4.9 м~7.45 м
Размах на крилете~2.2 м~3.1 м
ДвигателМалогабаритен реактивенДвуконтурен турбореактивен
Максимална скорост500 – 650 км/ч~900–950 км/ч
Маса на бойната главадо 150 кг~400–450 кг
Ориентировъчен обсегдо 500 кмнад 2500 км

Основният проблем за мобилните огневи групи на украинските въоръжени сили (ВУ) се състои именно в скоростта. Докато срещу бавните дронове успешно се използваха леко стрелково оръжие, зенитни оръдия „Гепард“ или FPV-прихващачи, при скорост над 500 км/ч прозорецът за визуален контакт и реакция се свива до броени секунди.

Навигационната система на С-8000 разчита на изпитания радиоприемен модул „Комета-8М“ с пространствено-селективна антена, устойчива на радиоелектронно заглушаване (РЕБ). Според технически коментатори, при пълно блокиране на спътниковия сигнал (GPS/ГЛОНАСС), ракетата преминава към автономно инерциално управление чрез интегрирани жироскопи и акселерометри, контролирани от onboard компютър. Това позволява запазване на курса при полет на екстремно ниски височини, където релефът на терена скрива апарата от наземните радиолокационни станции.

Радарите засичат подобни цели само спорадично – най-често в моментите, когато ракетата извършва маневра за прелитане над по-високи естествени или изкуствени препятствия. Използването на композитни материали в корпуса допълнително намалява ефективната повърхност за разсейване (ЕПР).

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