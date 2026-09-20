Брюксел протегна пипала през Атлантика: Готви ли се трансформацията на ЕС в глобален суперпроект?

/Поглед.инфо/ Инициативата за асоциирано членство на Канада в Европейския съюз представлява радикален геополитически обрат, провокиран от задълбочаващата се търговска война между Отава и Вашингтон. Докато Брюксел търси начини да разшири институционалното си влияние отвъд границите на европейския континент чрез критични ресурси и газови трасета, канадското правителство на Марк Карни декларира край на икономическата си зависимост от САЩ. Подобен трансатлантически маньовър обаче заплашва да разкъса установените вериги на доставка в Северна Америка.

По публикация на Майкъл Снайдер. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Геополитическата експанзия: От континентален блок към глобална структура

Институционалната архитектура на Европейския съюз исторически почива върху логиката на териториално съседство и постепенна интеграция. Вълната от 2004 г., когато десет държави – сред които Полша, Чехия, Естония и Словения – влязоха в блока, последвана от присъединяването на България и Румъния през 2007 г. и Хърватия през 2013 г., следваше ясен географски и геополитически контур. Днес списъкът с официални кандидатки (Албания, Босна и Херцеговина, Грузия, Молдова, Черна гора, Северна Македония, Сърбия, Турция и Украйна) показва, че сухопътният ресурс на континента е напълно изчерпан или блокиран от вътрешни и външни конфликти.

Именно тук настъпва качественият скок. По време на речта за състоянието на Съюза, председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен официално отправи покана към Канада за създаване на рамка за „асоциирано членство“. Това не е просто дипломатически жест; според доклади от преговорните екипи в Страсбург и Отава се подготвя модел, който прецедентира европейското право, излизайки извън пределите на традиционните споразумения за свободна търговия като CETA (Comprehensive Economic and Trade Agreement).

Амбицията на Брюксел да транслира регулаторната си власт през Атлантика разкрива дълбока суровинна и енергийна нужда. Канада разполага с третите по големина доказани петролни резерви в света (около 163 милиарда барела, предимно в битуминозните пясъци на Албърта), огромни находища на природен газ и критични минерали (литий, кобалт, никел), които са жизненоважни за т.нар. „зелена трансформация“ на европейската индустрия.

Икономическата скъсване с Вашингтон: Карни и новата офанзива

Завръщането на търговския протекционизъм във Вашингтон и налагането на мита върху канадската стомана, алуминий и автомобилни компоненти тласнаха правителството на Марк Карни към търсене на алтернативни опора. В качеството си на бивш управител на Bank of Canada и Bank of England, Карни притежава мрежа от контакти в глобалните финансови среди, която му позволява да реализира бързи маневри на международната сцена. Декларацията му, че ерата на пълна зависимост от американския пазар е приключила, се подкрепя от реални цифри: над 75% от канадския износ традиционно е насочен към САЩ.

Пренасочването на такъв гигантски търговски поток обаче изисква колосални инфраструктурни промени. По данни, изтекли около срещата в Страсбург, преговорите между ЕС и Канада включват:

Изграждане и модернизация на терминалите за втечнен природен газ (LNG) по източното крайбрежие на Канада (по-специално проектите в Ню Брънзуик и Нова Скотия).

Полагане на трансатлантически оптични и енергийни кабели за пренос на данни и осигуряване на киберсигурността на финансовите транзакции.

Двустранен безвизов режим за висококвалифицирани работници и пълна интеграция в научните програми тип „Horizon Europe“.

Но логистиката на подобен проект се сблъсква с физически реалности. Презокеанският транзит на енергоносители е неколкократно по-скъп от тръбопроводния пренос през американската граница (като системата Keystone или Enbridge Line 5).