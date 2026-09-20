Тръмп подписа закона за "адските санкции", но си запази вратичка за вето

/Поглед.инфо/ Подписването на новия американски законодателен пакет, известен като закона за „адските санкции“, маркира нов етап в икономическата война на Вашингтон срещу Москва и Техеран. Оформен окончателно след смъртта на сенатор Линдзи Греъм, документът въвежда драстични вторични мита, които застрашават не просто основните купувачи на руски ресурси като Пекин и Ню Делхи, но и редица европейски съюзници на САЩ. Въпреки това заложените вратички за субективна административна преценка от страна на Белия дом разкриват дълбоката нестабилност на самата американска финансова система.

По публикация на Андрей Резчиков. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Правният механизъм на Капитолия: Задължителни норми и административно вето

Законодателният текст, носещ името на починалия републикански сенатор Линдзи Греъм (1955–2026), премина през продължително лобиране в Конгреса, преди да получи финално одобрение. В правната конструкция на документа са заложени две отделни тарифи за икономическо въздействие. Първата скала предвижда преки защитни мита в размер до 500% върху вноса на стоки, произхождащи директно от Руската федерация. Втората скала е насочена към трети страни и ограничава тавана на вторичните мита до 100% за държави, които се определят като основни вносители на руски петрол, природен газ, въглища или уран.

Първоначалните предложения за налагане на 500% налози спрямо трети държави бяха отхвърлени по време на пленарните дебати поради опасения от незабавно блокиране на международните търговски вериги. В финалния текст обаче бе вградена разпоредба, която дава на президента на САЩ правомощието да замразява, отлага или дава дерогации за прилагането на санкциите без предварително съгласие от страна на Конгреса.

Тази административна вратичка стана причина за сериозни гласувания „против“ в двете камари на американския парламент. В Сената 11 членове отхвърлиха документа, докато в Камарата на представителите против гласуваха 159 конгресмени (152 демократи и 7 републиканци). Прогресивното крило на Демократическата партия изрази опасения, че инструментът дава прекомерна власт на Белия дом да упражнява субективен натиск върху чуждестранни правителства. От друга страна, представители на консервативните среди, сред които сенатор Ранд Пол, посочиха, че екстериториалните тарифи представляват скрит данък за американските потребители и ускоряват ерозията на долара като световна резервна валута.

Освен тарифните мерки, документът удължава с пет години – до 2031 г. – правното основание на действащите американски ограничения срещу иранския енергиен и отбранителен сектор, като същевременно налага забрана за нови американски инвестиции в руската икономика и затяга контрола върху корабоплаването, използвано за суровинен транзит.