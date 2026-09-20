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България

Александър Кертин: Русофобия, история и идентичност – кой пренаписва представата ни за България?

/Поглед.инфо/ Във втората част от разговора ми с историка Александър Кертин стигаме до един от най-трудните въпроси – как държавите се разпадат, когато политическите конструкции влязат в конфликт с историята, идентичността и натрупаните обществени връзки. От Ленин, Сталин и устройството на СССР преминаваме към днешна България: русофобията, споровете за историческата памет, идеята за „цивилизационен избор“ и възможно ли е общество без общ ценностен фундамент да бъде стабилизирано единствено чрез институционални реформи.

д-р Владимир Трифонов 5153 прочитания

Първа част: https://www.youtube.com/watch?v=kSY5-ZpkXUM&t=3s

#ПогледИнфо #АлександърКертин #ВладимирТрифонов #България #Русия #СССР #Украйна #История #Идентичност

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