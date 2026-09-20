Александър Кертин: Русофобия, история и идентичност – кой пренаписва представата ни за България?

Първа част: https://www.youtube.com/watch?v=kSY5-ZpkXUM&t=3s
#ПогледИнфо #АлександърКертин #ВладимирТрифонов #България #Русия #СССР #Украйна #История #Идентичност
/Поглед.инфо/ Във втората част от разговора ми с историка Александър Кертин стигаме до един от най-трудните въпроси – как държавите се разпадат, когато политическите конструкции влязат в конфликт с историята, идентичността и натрупаните обществени връзки. От Ленин, Сталин и устройството на СССР преминаваме към днешна България: русофобията, споровете за историческата памет, идеята за „цивилизационен избор“ и възможно ли е общество без общ ценностен фундамент да бъде стабилизирано единствено чрез институционални реформи.
Първа част: https://www.youtube.com/watch?v=kSY5-ZpkXUM&t=3s
#ПогледИнфо #АлександърКертин #ВладимирТрифонов #България #Русия #СССР #Украйна #История #Идентичност
/Поглед.инфо/ Общественото ни пространство е заливано от епитети за „сринатото“ българско училище, а резултатите от PISA се използват за медийна истерия и внушения за тотален колапс. Проф. Любомир Халачев подлага на критична дисекция мантрата за „радикалните реформи“, разрушения авторитет на българския учител и пълното отсъствие на дисциплина. Докато медиите подминават успехите на хиляди отличници, истинските проблеми се коренят в липсата на държавна политика, родителската безотговорност и формулата „парите следват ученика“.20.09.2026 05:36
/Поглед.инфо/ В дни на дълбока духовна криза и тотална подмяна на ценностите, словото на Елена Алекова пред паметника на Николай Хайтов отеква като тревожен камбанен звън. Проникновен анализ за изпитанията пред българското национално съзнание, сблъсъка с безличието на глобомахалата и неизбежното възкресение на Хайтовата България.18.09.2026 09:11
/Поглед.инфо/ Над 4 милиона руски избиратели са заявили участие в дистанционното електронно гласуване за Държавната дума. Но важи ли тази възможност и за руснаците, които живеят или временно се намират в България? Проверихме правилата за ДЕГ, условията за участие от чужбина и как точно ще могат да гласуват руските граждани у нас на 20 септември.17.09.2026 20:19
/Поглед.инфо/ Във втората част от разговора ми с проф. Боян Дуранкев поставяме въпроси, които вече пряко засягат бъдещето на България и Европа. Може ли партньорството с Китай да даде на страната ни шанс за изпреварващо развитие? Как санкциите променят световната икономика? Какво ще стане с Европа при трайно скъпа енергия и рискови търговски маршрути? И докъде може да стигне огромното пренасочване на средства към отбранителната индустрия? Разговор за икономическата цена на решенията, които Европа взема днес.17.09.2026 18:30
/Поглед.инфо/ България отдавна говори за географското си положение като за национално предимство, но рядко е успявала да го превърне в реално политическо влияние. Сега обстановката около Черно море, отношенията Русия–Запад и новите европейски стратегически планове могат да променят това. Анализирам предупрежденията на Кузман Илиев, дилемата пред Румен Радев и възможността София да поиска собствена политическа цена за ролята, която Европа ѝ отрежда. Защото зад разговора за инвестиции стои далеч по-трудният избор: ще бъде ли България просто територия, през която преминават чужди стратегии, или държава със собствена стратегия?17.09.2026 17:03
/Поглед.инфо/ Никога българинът не е разполагал с толкова много възможности да получи днес онова, за което ще плаща утре. Зад тази свобода обаче възниква нова зависимост – все по-голяма част от бъдещия труд вече има определена цена и падеж. Центърът за анализи „Поглед.инфо“ проследява една тиха промяна в българския живот: как месечната вноска постепенно се превърна в мярка за възможното и защо високият доход невинаги означава финансова свобода.15.09.2026 18:07
/Поглед.инфо/ Президентските избори наближават, а една от основните партии - ГЕРБ, не излъчи свой кандидат. Мненията и коментарите на анализатори, политолози и социолози, са разнопосочни. И докато едните нищят и отговарят на въпроса "Защо ГЕРБ не излъчи свой кандидат?", другите питат дали ГЕРБ ще подкрепи кандидатурата на Андрей Гюров и Георги Кандев. По тези, а и други теми от родната, световна и европейска политика, потърсихме за коментар Георги Марков. С бившия конституционен съдия разговаря Ивайло Атанасов:12.09.2026 20:24
/Поглед.инфо/ Опитите за ускорена „еврореформация“ у нас вече посягат и на най-свещените национални символи, повдигайки въпроса за границите на националния суверенитет и политическото слугинство. На фона на пропагандната употреба на клишета и двойни стандарти спрямо понятия като „агресор“ и „освободител“, общественото съзнание бива систематично обработвано. Анализ на геополитическите реалности, историческата памет и опасностите от заличаване на националната идентичност в името на чужди интереси.11.09.2026 12:21