Китай се противопостави на американските санкции срещу Русия и Иран

/Поглед.инфо/ „Китай категорично се противопоставя на едностранните санкции, които не са одобрени от ООН и нямат основание в международното право, както и на т.нар. „вторични санкции“ срещу трети държави“, заяви в събота говорител на китайското Министерство на търговията.

Изявлението беше направено в отговор на въпрос за подписания на 18 септември от президента на САЩ закон „Линдзи Греъм“ за санкции срещу Русия и Иран, който разширява санкциите срещу двете страни и дава възможност за налагане на мита до 100% върху стоки от определени трети държави, които внасят руски петрол или природен газ.

„Китай винаги е осъществявал нормално икономическо и търговско сътрудничество с държавите по света на основата на равнопоставеност и взаимна изгода“, заяви говорителят. По думите му това сътрудничество не е насочено срещу трети страни и не трябва да бъде обект на намеса или принуда от страна на други държави.

„Пекин ще следи внимателно последващите действия на Вашингтон и си запазва правото да предприеме всички необходими мерки за защита на националния суверенитет и интересите си за развитие, както и на законните права и интереси на китайските компании“, добави говорителят.

Той призова САЩ да работят с Китай в една посока и да поддържат стабилни икономически и търговски отношения чрез диалог и консултации. Според Пекин това е необходимо и за запазването на глобалния търговски ред и сигурността и стабилността на световните индустриални и вериги за доставки.