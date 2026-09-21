Китай отглежда 14 растителни вида на борда на космическата станция „Тиенгун“

/Поглед.инфо/ Китай е отгледал в орбита над 20 сорта от 14 растителни вида – това е важен етап, който поставя основите за мащабно отглеждане на култури на борда на космическата станция, съобщиха от Китайския център за космонавти.

Този пробив беше отбелязан по време на конференция по аерокосмическо медицинско инжинерство в град Тиендзин, където тайконафтът от пилотираната мисия „Шънджоу-21“ Джан Хунджан сподели снимки и видеоклипове от процъфтяващата „космическа градина“ на борда на китайската космическа станция „Тиенгун“, в която се отглеждат култури като маруля, моркови, слънчоглед, картофи и пшеница.

„Дългосрочният престой в космоса изисква от нас да намалим зависимостта си от снабдяването от Земята. Нашите експерименти за контролирана екологична система за поддържане на живота имат за цел да създадат екосистема в космоса, която може да регенерира вода, въздух и храна на място – като по този начин се намали зависимостта от Земята и в крайна сметка се постигне самодостатъчност“, заяви Биен Цян, експерт от Китайския център за космонавти.

Поглеждайки по-далеч в бъдещето, Биен допълни, че Китай възнамерява да създаде „лунна зеленчукова градина“ с напредването на лунната си програма за изследване.