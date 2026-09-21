Китай отглежда 14 растителни вида на борда на космическата станция „Тиенгун“

Този пробив беше отбелязан по време на конференция по аерокосмическо медицинско инжинерство в град Тиендзин, където тайконафтът от пилотираната мисия „Шънджоу-21“ Джан Хунджан сподели снимки и видеоклипове от процъфтяващата „космическа градина“ на борда на китайската космическа станция „Тиенгун“, в която се отглеждат култури като маруля, моркови, слънчоглед, картофи и пшеница.
„Дългосрочният престой в космоса изисква от нас да намалим зависимостта си от снабдяването от Земята. Нашите експерименти за контролирана екологична система за поддържане на живота имат за цел да създадат екосистема в космоса, която може да регенерира вода, въздух и храна на място – като по този начин се намали зависимостта от Земята и в крайна сметка се постигне самодостатъчност“, заяви Биен Цян, експерт от Китайския център за космонавти.
Поглеждайки по-далеч в бъдещето, Биен допълни, че Китай възнамерява да създаде „лунна зеленчукова градина“ с напредването на лунната си програма за изследване.