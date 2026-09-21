Теракотената армия: Защо първият китайски император погреба армия, вместо да я избие

/Поглед.инфо/ През март 1974 г. селянинът Ян Джи Уанг копае за вода в сухото корито на провинция Шънси и изважда от пет метра дълбочина изпечена керамична глава. Това, което следва в популярната литература, е обилно гарнирано с приказки за Буда и селски пазари. Реалността обаче е строга логистика, административен натиск и въпрос на ресурси: 56 квадратни километра подземен комплекс, построен с цената на десетилетия държавен рекет, хиляди тонове изпечена глина и безмилостен инженерен контрол, който не търпи никакви грешки.

Логистичният кошмар на провинция Шънси

Историята за селяните, които случайно разбиват с кирките си една от най-големите археологически структури на Евразия, звучи добре за туризма, но спестява същественото. През 246 г. пр.н.е., когато 13-годишният Ин Джън сяда на трона на държавата Цин, подножието на планината Лишан се превръща в строителна площадка с невиждани дотогава мащаби. Тук не става дума за мистично вдъхновение, а за брутално изчислена геополитика от трети век преди новата ера. Обединяването на шестте враждуващи царства изисква пълна стандартизация – от ширината на каруцовите остави до писмените знаци. Същият този утилитарен подход е приложен и спрямо отвъдното.

В историческите хроники "Шъ дзи" на историка Съма Цян, писани век по-късно, се твърди, че над 700 000 души са били мобилизирани за изграждането на целия комплекс. Числото може да е леко надуто от последвалата ханска пропаганда, за да се подчертае жестокостта на династията Цин, но физическият обем на изкопаните работи потвърждава сходен порядък. За разлика от предишните епохи, когато при смъртта на владетеля се е извършвало масово човешко жертвоприношение – практики, добре документирани в гробищните комплекси на династията Шан в Анян – Цин Шъ Хуан решава да съхрани живата си военна сила. Войната срещу номадите сюнну на север и разширението на юг изискват редовна армия, а не прясна кръв в гроба. Социоикономическият прагматизъм надделява над традицията: живите войници остават на терен, а под земята заминават техни идентични монолитни копия.

Технологичният поток: Тонаж, пещи и печатът на майстора

Твърдението, че над осем хиляди фигури са били просто скулптирани и транспортирани от далечни провинции, подпочита на елементарни физически изчисления. Средното тегло на един теракотен воин е около 130–150 килограма, а това на лятите глинени коне надхвърля 300 килограма. Транспортирането на подобен тонаж по тогавашните черни пътища на стотици километри е ненужен разход на добитък и хора. Петрографските анализи и изследванията на химическия състав на глината, проведени от екипи на Британския музей и Института по археология в Сиан, доказаха, че суровината произхожда от непосредствена близост до планината Лишан.

Процесът е бил организиран на принципа на имперската мануфактура. Кухи торсове, ляти в стандартни форми крака и ръце, последвани от индивидуално оформяне на лицевите черти от майстори, които са били длъжни да подпечатват или врязват имената си в глината. Това не е било подпис на артист, а брутален контрол върху качеството: ако даден елемент се пропука при изпичането в пещта, отговорникът е понасял телесно наказание или екзекуция. Всяка фигура е изпичана при температура между 850 и 1000 градуса по Целзий, което изисква изсичането на цели гори около Сиан за осигуряване на необходимата дървесина.

Боята, с която са били покрити воините – яркочервена, синя, пурпурна (известна като китайско лилаво или бариева медна силикатна структура) – е била нанасяна върху слой от органичен лак, добиван от дървото Toxicodendron vernicifluum. В момента, в който археолозите отварят изкопите през 70-те години, рязката промяна във влажността кара лаковия слой да се сгърчва и да се отлепва за броени минути. Всичко, което днес виждаме като сива глина, в оригиналния си вид е било агресивно, ярко и визуално смазващо войнство.