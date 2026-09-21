/Поглед.инфо/ На 20 септември в Пекин бе открита Световната организация за научна грамотност. Членът на Политбюро на ЦК на ККП и началник на Отдела за публичност на ЦК на ККП Ли Шулей участва в откриването и произнесе реч.

Участниците в събитието изразиха мнение, че Китай, чрез преразглеждането на Закона за популяризиране на науката и технологиите, задълбоченото изпълнение на инициативата за повишаване на научната грамотност на цялото население, значителното укрепване на националния капацитет за популяризиране на науката, насърчаването на интегрираното развитие на науката, технологиите и културата, както и чрез съвместното учредяване на Световната организация за научна грамотност на обществото, обединяваща 32 учредители, допринася активно за насърчаването на глобалното развитие на научната грамотност и сътрудничеството в тази област.

Темата на събитието е „Научна грамотност за интелигентно общество: шансове, предизвикателства и промени“. То бе организирано съвместно от Световната организация за научната грамотност на обществото и Китайския музей на науката и технологиите. В събитието участваха над 500 гости от научно-техническите, образователните и бизнес среди, както и от международни организации, представляващи 32 държави.