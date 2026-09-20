Китай спечели златото в отборната надпревара по модерен петобой за жени
/Поглед.инфо/ На 20 септември на финала в женската отборна надпревара по модерен петобой на Азиатските игри в Нагоя китайският отбор, съставен от Джан Мин'ю, У Сияо, Фу Дзин и Мън Син, спечели златния медал. Това е първият златен медал, спечелен от китайската делегация на Азиатските игри в Нагоя.
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