Китай затяга мерките срещу „прекомерната конкуренция“

Мерките са част от усилията за намаляване на институционалните разходи за бизнеса и улесняване на достъпа на предприятията и предприемачите до пазара. Предвижда се също усъвършенстване на общата правна рамка и подобряване на механизмите за мониторинг и ранно предупреждение при монополни рискове.
Особено внимание ще бъде отделено на платформените компании. Властите планират да засилят надзора върху данните, алгоритмите, трафика и правилата на платформите, като целта е да се ограничат нелоялните конкурентни практики и да се насърчи иновативното и устойчиво развитие на този сектор.