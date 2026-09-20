Китай затяга мерките срещу „прекомерната конкуренция“

/Поглед.инфо/ Китай ще предприеме нови мерки за ограничаване на т.нар. „прекомерна конкуренция“ – ценови и конкурентен натиск между компаниите, който според властите нарушава пазарния ред и затруднява устойчивото развитие на бизнеса, бе съобщено на пресконференция на Главното управление за пазарен надзор.

Мерките са част от усилията за намаляване на институционалните разходи за бизнеса и улесняване на достъпа на предприятията и предприемачите до пазара. Предвижда се също усъвършенстване на общата правна рамка и подобряване на механизмите за мониторинг и ранно предупреждение при монополни рискове.

Особено внимание ще бъде отделено на платформените компании. Властите планират да засилят надзора върху данните, алгоритмите, трафика и правилата на платформите, като целта е да се ограничат нелоялните конкурентни практики и да се насърчи иновативното и устойчиво развитие на този сектор.