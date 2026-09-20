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Поглед към Китай

Китай напредва в подготовката за пилотиран полет до Луната до 2030 г.

/Поглед.инфо/ Китай ускорява подготовката за изпращането на хора на Луната до 2030 г. Разработването на лунния скафандър и изследванията за опазване на здравето на екипажите при продължителни космически мисии са в напреднал етап, съобщи Китайският център за тайконавти.

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Китай напредва в подготовката за пилотиран полет до Луната до 2030 г.
Източник: 38picres.cgtn.com
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Разработката на лунния скафандър „Уаню“ (Wangyu), чието име означава „взиращ се в Космоса“, започна през 2020 г. и се извършва по план. Вече са разработени десетки ключови технологии. Скафандърът е предназначен за работа при сложните условия на лунната повърхност и е проектиран да бъде лек, компактен, ефективен и безопасен.

Паралелно с това Китай изследва въздействието на продължителния престой в космоса върху човешкия организъм. Наскоро беше завършен експериментът „Дисин-3“, насочен към разработването на методи за защита на астронавтите при дългосрочни мисии и бъдещи пилотирани полети до Луната.

Експериментът започна през май, като доброволците бяха разделени на групи и прекараха 15 или 30 дни в легнало положение. В този период те извършваха ежедневните си дейности – хранене, миене, сън и физиологични нужди – без да стават от леглото.

Според китайските специалисти резултатите показват, че методът може ефективно да ограничи негативното въздействие на продължителното обездвижване върху костите, мускулите и сърдечносъдовата система. Получените данни ще бъдат използвани за подготовката на продължителни космически мисии и пилотирани полети до Луната.

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