Какво носи на света ускореното „озеленяване“ на китайската външна търговия?

/Поглед.инфо/ На 16 и 17 септември в Пекин се проведе Национална конференция за високотехнологично производство, по време на която бяха представени важни указания на китайския председател Си Дзинпин относно развитието на сектора. Си Дзинпин подчерта, че е необходимо да се координират висококачественото развитие и високото равнище на сигурност, като се следва посоката на интелигентно, зелено и интегрирано развитие. Страната трябва последователно да развива и укрепва напредналото производство, да консолидира основите на реалната икономика и да осигури стабилна подкрепа за модернизацията по китайски модел.

Според анализатори предвидените мерки на конференцията не само внасят повече „зеленина“ в развитието на производството, но и вдъхват нов импулс на разширяването на зелената търговия.

Наскоро публикуваният „Доклад за развитието на зелената търговия в Китай (2026)“ показва, че през 2025 г. обемът на вноса и износа в зелената търговия на страната е достигнал 802,251 милиарда долара, което представлява 14,68% от общия обем на световната зелена търговия, като по този показател Китай заема първо място в света. През първите осем месеца на тази година вносът и износът на продукти като електромобили, литиево-йонни батерии и фотоволтаици са се увеличили с около 40% спрямо същия период на миналата година.

В момента световната търговия навлиза в ключов период на преход към зелено и нисковъглеродно развитие. Зелената търговия е ориентирана към устойчиво развитие, тя не само ефективно намалява въздействието върху околната среда, но и разширява пространството за развитие на индустрията. Като най-голямата икономика в света в областта на зелената търговия, Китай подпомага както собственото си висококачествено развитие, така и зелената трансформация на развиващите се страни, като същевременно допринася за справянето с глобалните климатични промени.