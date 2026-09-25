Защо изчезнаха класическите функции на телевизорите

/Поглед.инфо/ Пазарната логика на консуматорската електроника през последните три десетилетия претърпя тихо, но радикално преформатиране. Устройствата, които някога представляваха автономни инженерни постижения с висока плътност на компонентите, днес са просто евтини терминали за приемане на обработен пакет от данни. Трансформацията на телевизионния приемник от сложно аналогово-цифрово устройство с десетки самостоятелни подсистеми до монолитен панел, управляван от софтуерен лиценз, не е въпрос на естетически избор. Тя е пряко произведение на ресурсите, икономиката на силиция и физическите граници на спектъра. Анализът на пет конкретни технически решения от миналото разкрива как индустриалната оптимизация елиминира хардуера за сметка на софтуерната компресия.

Инженерната цена на аналоговия компромис

Днешният потребител възприема телевизора като плакатен екран, закачен на стената, който изисква единствено стабилна връзка с безжична мрежа и захранващ кабел. Зад тази повърхностна елегантност обаче се крие пълна подмяна на фундаменталните принципи, върху които се градеше радиотехниката през XX век. В периода между 1970 и 1990 година всеки потребителски телевизор беше длъжен да бъде физически готов да се справи с капризите на етера, да декодира суров аналогов сигнал, подложен на фазови смущения, и да извлича допълнителна информация от вертикалния интервал за гасене на развивката. Тази необходимост създаваше архитектура с огромна хардуерна плътност. Платите бяха покрити с индуктивни бобини, тример-кондензатори, кварцови филтри и специализирани аналогови микросхеми, всяка от които изпълняваше точно една строго дефинирана функция. Отпадането на тези технологии не бе предизвикано от липса на интерес, а от фундаменталната икономическа неизгодност да се поддържа аналогов хардуер в свят, управляван от евтина силициева логика и цифрова компресия.

Уплътняване на спектъра и раждането на телетекста

През 1974 г. в Обединеното кралство инженерите от BBC и IBA официално внедряват стандарта Ceefax, поставяйки началото на това, което по-късно се превръща в универсалния европейски телетекст (World Standard Teletext). Основният проблем на епохата беше липсата на честотна лента. Предаването на пълноценен видеосигнал в стандарта PAL или SECAM изискваше лента от около 6 до 8 MHz. За предаване на допълнителна информация нямаше свободен спектър. Инженерите намериха пролука във физиката на електронно-лъчевата тръба: времето, необходимо на електронния лъч да се върне от долния десен ъгъл на екрана в горния ляв ъгъл (т.н. вертикален интервал за гасене или VBI).

Редове 11 до 21 в първото полукадърно поле и редове 324 до 334 във второто не съдържаха видима картинова информация. В тези микросекундни прозорци започна инжектирането на цифрови импулси с честота 6,9 Mbit/s, съдържащи текстови страници. Приемната страна обаче плащаше висока цена за тази техническа хватка. За да работи телетекстът, телевизорът трябваше да съдържа специализиран декодер – например чипове от серията SAA5240 на Philips – и собствен оперативна памет (RAM). През 80-те години 1 kilobyte SRAM памет беше скъп ресурс. Ранните устройства съхраняваха само една страница. Потребителят въвеждаше трицифрен номер и чакаше приемникът да улови съответния пакет данни, който се излъчваше циклично през интервал от 15 до 30 секунди.

В Русия и източния блок телетекстът масово навлезе едва през 90-те години, поддържан от централните ефирни канали, но технологичното му време вече изтичаше. Физическият проблем на тази система бе пълната ѝ зависимост от качеството на аналоговия сигнал. При поява на многолъчево отражение (дублиране на изображението поради отражения от сгради) цифровите импулси във VBI интервала се деформираха и телетекстът бълваше хаотични йероглифи. С навлизането на DVB-T и HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV) съхраняването на отделни цифрови данни в затихнали аналогови редове загуби какъвто и да е смисъл. Днес транспортният поток MPEG-TS пренася метаданни, текстове и интерактивни приложения като обикновени IP-пакети, унищожавайки нуждата от физически декодери на вертикалния интервал.

Логистиката на двата тунера и функцията Picture-in-Picture

В края на 80-те и през 90-те години марки като Sony, Grundig и Loewe рекламираха технологията „Картина в картината“ (PiP) като върхово постижение на домашната електроника. Малцина обаче си даваха сметка за ресурсната цена на този маркетингов атрибут. За да покаже втори прозорец с различен телевизионен канал в реално време, телевизорът трябваше физически да разполага с два напълно независими радиочестотни тракта. Това означаваше два входни тунера, два междинночестотни усилвателя, два демодулатора и сложна матрица за превключване на видеосигналите.

Ако телевизорът разполагаше само с един тунер, вторият прозорец можеше да се захрани единствено от външен източник чрез SCART или RCA вход – например от видеорекордер или сателитен приемник. Но същинското инженерно предизвикателство бе синхронизацията. Аналоговите сигнали от два различни източника нямат обща фаза или честота на кадровата развивка. За да се вгради второто изображение в първото, то трябваше първо да се дигитализира чрез бърз аналогово-цифров преобразувател (ADC), да се запише във рамков буфер (Frame Buffer) и след това да се прочете с честотата на развивката на основния екран.

През 1985–1995 г. тази процедура изискваше изключително скъпа за времето си специализирана видео-RAM (VRAM) и сложни цифрови процесори за мащабиране на изображението. Финансовата стойност на втория тунер и съпътстващата електроника оскъпяваше крайното устройство с между 30% и 50%. В днешната цифрова ера, когато телевизорът приема един-единствен мултиплекс с интегрирани десетки видеопотоци, софтуерната импресия на два прозореца е въпрос на няколко реда код в графичния процесор. Но функцията умяра по съвсем друга причина: потребителското поведение се премести към паралелната употреба на втори физически екран – смартфон или таблет в ръката на зрителя. Никой вече няма нужда да разделя пикселите на основния си панел, когато носи в джоба си неколкократно по-плътен дисплей.