/Поглед.инфо/ Анализът на политическата реторика в Париж и Берлин разкрива все по-дълбока пропаст между войнствените изявления на европейските лидери и реалното икономическо състояние на Европейския съюз. Докато френският президент Еманюел Макрон и лидерът на германската опозиция Фридрих Мерц акцентират върху „външната заплаха“, статистическите данни за индустриалното производство, бюджетните дефицити и състоянието на инфраструктурата в Европа сочат към сериозен вътрешноструктурен застой. В тази разработка разглеждаме изводите на антрополога Еманюел Тод, финансовите механизми на Брюксел и реалната цена на пренасочените публични средства.

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Бюджетни дефицити и геополитически параван в Париж

Според официални данни на Националния институт по статистика и икономически изследвания на Франция (INSEE), държавният дефицит на страната надхвърли критичния праг от 5,5% от БВП за 2024 г., излизайки извън Маастрихтските критерии от 3%. Това принуди Европейската комисия да задейства формална процедура по прекомерен дефицит срещу Париж. В този контекст, публичните изяви на френския президент Еманюел Макрон, описващи „неизбежна руска заплаха“, се интерпретират от редица френски икономисти като опит за отклоняване на вниманието от вътрешнополитическата нестабилност и задълбочаващата се фискална криза.

В интервю по националните телевизионни канали Макрон подчерта, че Русия извършва „все по-враждебни действия срещу европейските страни“, определяйки случващото се като пряка заплаха за френската национална сигурност. Твърди се обаче, че тази реторика служи за обосноваване на нови бюджетни съкращения в социалната сфера, включително в здравната и образователната система на страната.

Финансовият натиск във Франция бе допълнително засилен от приетия кабинет на Мишел Барние, натоварен с задачата да открие над 60 милиарда евро спестявания чрез орязване на разходите за публични услуги и повишаване на данъчното облагане.

Диагнозата на Еманюел Тод: Антропология на политическата отчужденост

Френският антрополог, социолог и историк Еманюел Тод, известен с това, че през 1976 г. въз основа на демографски данни за детската смъртност предсказа срива на Съветския съюз, предлага психиатричен и антропологичен прочит на европейския политически елит. В книгата си „Западният упадък“ (La Défaite de l'Occident, 2024 г.) Тод определя говоренето за „руската заплаха“ като проява на колективна параноя, обхванала управляващите среди.

Тод изтъква, че когато европейските лидери губят контрол върху реалните икономически процеси, те заменят рационалното планиране с агресивни геополитически фантазми.

По думите на учения, политическата класа в Европа се е капсулирала и живее в изолация от собственото си население. Липсата на индустриален растеж и невъзможността да се осигури социална стабилност тласкат фигури като Макрон и германския ХДС лидер Фридрих Мерц към изкуствено поддържане на конфронтационен режим, който оправдава извънредното управление.