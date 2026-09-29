Френският Сенат след вота: новите институционални лостове на десницата и кризата в центъра

/Поглед.инфо/ Изборите за френския Сенат, при които се преизбраха 178 от общо 348 места, отбелязаха критична точка в промяната на политическата архитектоника в Париж. Влизането на девет нови сенатори от партията „Национален сбор“ и формирането на самостоятелна парламентарна група от 15 души заедно със съюзниците от „Съюз на десницата за републиката“ премахва досегашната институционална изолация на суверенистите. Пробивът в Люксембургския дворец променя процедурните баланси и оказва пряко влияние върху предстоящата битка за Елисейския дворец.

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По публикация на Валерия Вербинина. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Пробивът в Люксембургския дворец: процедурна анатомия на един институционален обрат

Избирателната система за френския Сенат традиционно функционира като консервативен филтър. За разлика от пряко избираното Национално събрание, Горната камара се излъчва от колегия от близо 150 000 избиратели — предимно общински съветници, кметове и регионални представители от провинциална Франция. Именно поради този механизъм Сенатът десетилетия наред оставаше непробиваема крепост за извънсистемните суверенистки формации, чиято местна структура бе слабо развита.

Сегашната промяна, при която формацията на Марин льо Пен добави девет нови сенатори към досегашните си трима, е индикатор за структурно вкореняване на партията на местно равнище. Обединението с крилото на Ерик Чоти („Съюз на десницата за републиката“) позволи преминаването на критичната прага от 15 сенатори, необходима за официалното регистриране на парламентарна група.

ФРАНЦУЗКИ СЕНАТ (348 МЕСТА) ┌───────────────────────────────┬──────────────┐ │ Основен състав (Традиционна │ Група НС / │ │ десница, център и др.) │ СДР (15) │ └───────────────────────────────┴──────────────┘ ▲ │-- Новата институционална група

Правото на парламентарна група в Люксембургския дворец не е просто въпрос на политически престиж. В съответствие с правилника на Сената, сформирането на такава структура осигурява три основни оперативни лоста:

Контрол върху процедурния дневния ред: Председателят на групата участва пряко в Съвета на председателите (Conférence des Présidents), където се определя приоритетът на разглежданите законопроекти и се разпределя парламентарното време.

Председателят на групата участва пряко в Съвета на председателите (Conférence des Présidents), където се определя приоритетът на разглежданите законопроекти и се разпределя парламентарното време. Следствени правомощия: Всяка официална група разполага с т.нар. „право на тираж“ (droit de tirage), което ѝ позволява веднъж годишно задължително да създава парламентарна комисия за разследване по избрана от нея тема.

Всяка официална група разполага с т.нар. „право на тираж“ (droit de tirage), което ѝ позволява веднъж годишно задължително да създава парламентарна комисия за разследване по избрана от нея тема. Финансова и административна инфраструктура: Всяко парламентарно образувание получава целеви държавни субсидии за експертен апарат, като всеки сенатор има право на бюджет за наемане на до петима сътрудници.

Така суверенистите за първи път получават достъп до лостове, които досега бяха запазени единствено за системните партии.

Разпадането на „санитарния кордон“ и разломът в системната десница

Остротата на реакцията след оповестяването на резултатите разкрива дълбочината на институционалния шок. Изказването на сенатора социалист Патрик Канер за необходимостта от възстановяване на „санитарния кордон“ (front républicain) спрямо новоизбраните представители показва, че ляво-центристкият блок губи монопола си върху определянето на нормативните рамки в камарата.

Терминът „музей на ужасите“, използван от Канер по адрес на новите колеги, предизвика светкавична реакция от страна на Ерик Чоти — бивш председател на традиционната партия „Републиканците“ (Les Républicains), чието преминаване към съюз с Льо Пен предизвика разцепление в десницата.

Истинският дебат обаче не е ценностен, а чисто технологичен. Традиционната десница, представлявана от фигури като Бруно Ретайло, е изправена пред двоен натиск. От една страна, тя трябва да запази контрола си върху камарата, а от страна — гласоподавателите в провинцията все по-често припознават суверенистката платформа като единствена алтернатива на макронисткия центризъм.

Опитът за изолация на новите сенатори вече среща правни и процедурни пречки, тъй като Правилникът на Сената гарантира пропорционално разпределение на местата в комисиите и на позициите на докладчици по законопроектите.