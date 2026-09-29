Китай е една от държавите с най-ниска престъпност и най-малко убийства

/Поглед.инфо/ Владимир Трифонов: Във втората част на разговора ми с геополитическия анализатор и историк Анастасия Гешева поставяме въпроса, който все по-трудно може да бъде заобикалян: способен ли е създаденият след Втората световна война международен ред да преживее огромното преразпределение на силите? Говорим за бъдещето на ООН и Съвета за сигурност, за претенциите на Глобалния юг, за политическия избор между външна зависимост и национален интерес. Гешева разказва и за впечатленията си от Словакия и за една друга битка – за историческата памет, славянската идентичност и поколенията, които Европа възпитава днес.

29.09.2026 19:00