Китай ускорява интеграцията на навигационната спътникова система „Бейдоу” с авангардни технологии

/Поглед.инфо/ Китай ускорява интеграцията на своята навигационна спътникова система „Бейдоу“ (BDS) с авангардни технологии, разширявайки приложението ѝ от потребителски устройства до промишлени операции и стимулирайки растежа в различни сектори.

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Интеграцията с авангардни технологии, като 5G и 6G, изкуствен интелект, дистанционно наблюдение и спътници в ниска околоземна орбита, разкрива нови възможности за устройствата, поддържащи „Бейдоу“.

„Бейдоу е установила покритие за позициониране в реално време с точност до сантиметри в цял Китай, както и глобални услуги за високопрецизно позициониране с бърза конвергенция. Системата може да поддържа стабилна свързаност за милиарди терминали, стотици милиони потребители и милиони промишлени потребители“, заяви Гоу Пин, председател на Китайската сателитна група.

Според отраслови доклад, публикуван от Китайската асоциация за GNSS и LBS (GLAC), в потребителския сектор над 98% от смартфоните, продавани в Китай, вече поддържат позициониране чрез „Бейдоу“, а над 100 милиона леки автомобили са оборудвани с бордови системи „Бейдоу“.