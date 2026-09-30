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Поглед към Китай

За сигурен и справедлив многополюсен свят

/Поглед.инфо/ Проф. д-р Светлана Шаренкова, член на ИБ на БСП

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За сигурен и справедлив многополюсен свят
Източник: 38picres.cgtn.com
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Завърши дългоочакваното посещение на китайския председател Си Дзинпин в Съединените щати. Дългоочаквано, защото в краткия период между последната среща на Си Дзинпин и президента Доналд Тръмп през май тази година се случиха много и разнопосочни събития, а някои позиции и действия на САЩ, напр. в областта на търговията и митата и главно в Близкия изток, предизвикаха коментари, че срещата може да се отложи. Нейното провеждане е още едно доказателство за глобалната отговорност, лидерската мъдрост и добронамерено търпение на председателя Си Дзинпин, който проявява най-ценните качества на своите предшественици Мао и Дън, допълвайки ги с визия за реалностите на нашето сложно време.

От гледна точка на част от западните мейнстрийм медии срещата не е предизвикала някаква радикална промяна, не е постигнато някакво „сензационно“ споразумение. Но това е само от гледна точка на слабо компетентни коментатори, които се разхождат по повърхността на събитията, а не вникват в дълбочината им.

Преди всичко самото провеждане на срещата и двустранно добронамереният диалог, договореностите за продължаване на конструктивната линия в междудържавните (и лично между лидерите) отношения е изключително важен и ценен знак за целия свят. Защото днес човечеството се намира в едно от най-опасните си състояния за последните десетилетия, в комбинация между два тежки военни конфликта (плюс няколко потенциални), в икономическа криза и вече хронична опасност за енергийните доставки, в условията, предизвикани от появата и бурното развитие на изкуствения интелект, който от технологично чудо може да се превърне в риск, ако не бъде управляван отговорно. Продължаващият и растящ като обем и дълбочина диалог САЩ – Китай е ясен залог на посоката към мир и отговорни глобални решения!

В двустранните отношения има също важен нов момент! Председателят Си Дзинпин отбеляза, че новото позициониране на конструктивните и стабилни стратегически отношения между Китай и Съединените щати отразява реалното състояние на двустранните връзки, изразява очакванията за тяхното бъдещо развитие и представлява важна стъпка към изграждането на правилен модел на съвместно съществуване между двете страни. Китай и САЩ трябва да превърнат тази визия в реални действия и да открият по-стабилно, здравословно и устойчиво бъдеще на двустранните отношения.

Нека анализираме по-подробно съдържанието на тези на пръв поглед дипломатически формулировки. От една страна, се говори за вече постигнато ново качествено положение на конструктивност, стабилност и стратегическо развитие, а от друга – това е наложена тенденция за бъдещето, която ще се развива, а ако бъде спряна или променена, отговорността за тази негативна промяна ще се носи от този, който я е предизвикал! Изграждането на нов и правилен модел на стратегически отношения изключва досегашните три етапа от двустранните отношения, в които САЩ често опитваха да използват или да възпират Китай.

През 70-те години на ХХ век линията „Никсън – Кисинджър“ за бързо възстановяване на отношенията бе част от стратегията на САЩ в студената война, по-късно през 90-те САЩ опитаха да наложат натиск и изолация на Китай не за друго, а защото виждаха бързото и ефективно икономическо развитие на КНР, но тези опити се провалиха тотално – Китай се доказа като постоянно растяща икономика и отваряща се към света държава, която не се отказва от своята държавна идеология! В последните години САЩ и Китай, бидейки двете най-развити икономики, са в естествена конкуренция, но тук идва третият погрешен етап в отношенията, провокиран от САЩ – търговските войни и митническите удари. И трите типа отношения – провокирани от тесните интереси на САЩ – се оказаха погрешни. И са в миналото! Китай ясно показа това, защото оттук нататък отношенията Китай – САЩ ще се градят на основата на гарантирана равнопоставеност, на взаимно зачитане на интересите, на политическия и геополитическия избор, на конструктивен диалог, а не на задкулисни опити за пречене или на двоен стандарт в отношенията, както САЩ постъпваха неведнъж в близкото минало. И това Китай показа на САЩ категорично, макар и изречено с тона на тънката дипломация – само както китайските политици мислители (рядко съчетание, което, уви, на Запад отдавна не виждаме) го могат!

Именно в този нов контекст на конструктивност и стратегическа визия Си Дзинпин постави ясно и два конкретни въпроса – за Тайван, където Китай няма да допусне външна намеса, опити за провокиране на „независимост“, подмолни действия или отстъпление от принципа „един Китай“ (който бе потвърден на десетки лидерски срещи на председателя Си Дзинпин с държавни ръководители на Запада, в региона и от Глобалния Юг). Втората тема бе Близкият изток, за който председателят Си Дзинпин бе категоричен: „Китайската страна винаги е смятала, че суверенитетът и сигурността на всички държави трябва да бъдат зачитани. Китай непрекъснато играе конструктивна роля за облекчаване на напрежението, като насърчава всички страни да се придържат към мирния избор и да поддържат импулса на преговорите. Китайската страна подкрепя връщането на САЩ и Иран към Меморандума за разбирателство от Исламабад и се надява двете страни възможно най-скоро да се върнат към пътя на решаване на проблемите чрез диалог и преговори. Освен това Китай очаква да бъде постигнато всеобхватно споразумение, включващо ядрения въпрос, осигуряващо мира възможно най-скоро“. Отново Китай и неговият лидер имат ясна програма за мир и конкретни предложения и стъпки в тази посока. Наистина – каква разлика между този подход и хаотичните действия и агресивната реторика, идващи от Вашингтон и Брюксел!

Именно стабилизацията в отношенията Китай – САЩ е голямата новина от срещите във Вашингтон. Едва ли има съмнение, че те ще продължат и в следващите години като постоянна линия на диалог и синхронизиране на решения. Ще има и редица вече по-конкретни споразумения и диалог, а нека очакваме, че в този диалог един ден ще се включи пряко и третият голям лидер на днешния свят – президентът Путин, за да се осъществи стратегическия диалог за новия многополюсен световен ред и новите правила на глобалната сигурност и отговорност! Това със сигурност ще направи света по-сигурен и по-справедлив за всички нас.

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