„Из Китай с Павел“ разкрива великолепието на хилядолетните пещери Юнган в Датун
/Поглед.инфо/ В новия епизод на „Из Китай с Павел“ ще видим хилядолетните пещери Юнган, които се намират в южното подножие на планината Уджоушан, на 16 километра от град Датун в провинция Шанси. Те са част от „трите съкровища на пещерното изкуство в Китай“ наред с Могао в Дунхуа и Лунмън в Луоян, а заедно с пещерите Аджанта в Индия и Бамиян в Афганистан са наричани „трите съкровищници на световното каменоделство“. Строителството на юнганските пещери започва през 453 г. и голяма част от тях са завършени .
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