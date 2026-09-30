„Генерал Армагедон“ от Алжир до Москва: Реорганизация на руското военно командване

/Поглед.инфо/ Твърденията в руски военни телеграм-канали за евентуално кадрово преразпределение в Генералния щаб и връщане на генерал Сергей Суровикин от Алжир в Москва отварят въпроса за реалните институционални дефицити в руската система за противовъздушна отбрана. Въпреки че липсва каквото и да е официално потвърждение или указ на Кремъл, интензивният натиск от безпилотни апарати върху критичната инфраструктура принуждава Москва да търси единно командване за координация между ВКС, радиоелектронната борба и наземните зенитни системи. Дали става дума за реален оперативен рестарт или за пореден рунд от вътрешноведомствена конкуренция в руското Министерство на отбраната.

По публикация на телеграм-канал „Кондотиеро“ и анализи от руски военни издания. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Медийният шум в Телеграм и медицинската комисия в Москва

Информационните анонси за предстоящи промени по върховете на руското военно командване отново набраха инерция през последните дни. Повод за това станаха две кратки съобщения в Телеграм канала „Кондотиеро“, свързван с ветерани от частната военна компания „Вагнер“. Според публикуваните там твърдения, генерал Сергей Суровикин, познат в публичното пространство с медийния си прякор „Генерал Армагедон“, се намира в Москва и преминава военно-медицинска комисия след приключване на мисията си в Алжир.

На 11 октомври Суровикин навършва 60 години — пределна възраст за редица висши офицерски звания според руското законодателство, макар че за армейски генерал таванът може да бъде удължен с пряко решение на Върховния главнокомандващ. По оценка на анонимния автор на канала, преминаването през медицинската комисия предхожда ново оперативно назначение. В противниковата лагерна реторика обаче веднага се появи другата хипотеза — че процедурата е просто стандартна административна стъпка преди окончателно уволнение от въоръжените сили.

Официални документи, потвърждаващи отзоваването на генерал Суровикин от Африка или назначаването му на нова длъжност, към този момент няма.

Хронология на „Линията Суровикин“ и наследството от 2022–2023 година

За да се разбере защо името на Суровикин продължава да служит като лакмус за настроенията сред военните блогъри, трябва да се върнем към октомври 2022 г. Тогава той бе назначен за командир на Съвместната групировка на силите в зоната на специалната военна операция.

Именно под негово ръководство бе задействана тактиката за системни ракетни и дронови удари срещу украинската енергийна и транспортна инфраструктура с използване на крилати ракети „Калибър“, Х-101 и безпилотни апарати „Геран-2“. В същия период той взе решението за изтегляне на руските войски от десния бряг на река Днепър и изоставянето на Херсон — ход, който тогава предизвика сериозни критики, но от военна гледна точка позволи организирането на устойчива отбрана.

Основното инженерно наследство на генерала остава т.нар. „Линия Суровикин“ в Запорожка област и южната част на Донецка област.

Многослойни минни полета с плътност, надвишаваща стандартните съветски устави;

Противотанкови заграждения („драконови зъби“) и дълбоки ешелонирани изкопи;

Предварително пристреляни зони за артилерийски огън и оперативно задействане на армейската авиация (хеликоптери Ка-52).

Тази отбранителна архитектура бе основната причина за неуспеха на украинската офанзива през лятото на 2023 г. Въпреки това, след събитията от 23–24 юни 2023 г. и метежа на Евгений Пригожин, Суровикин бе освободен от поста главнокомандващ на Въздушно-космическите сили (ВКС) и изпратен в дипломатическа и военна периферия през структурата на ОНД и по-късно като ръководител на групата военни специалисти в Алжир.