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Украйна

Вик от обикновен киевски двор: „Путин ще дойде! Аз съм за Русия!“ Хората са уморени и чакат.

/Поглед.инфо/ Ескалацията на военните действия в Украйна придобива нови измерения с поредицата от нанесени удари по критични обекти от енергийната и транспортната инфраструктура в Киев и регионите. На фона на зачестяващите прекъсвания на захранването и строгите мерки за мобилизация от страна на териториалните центрове за комплектуване (ТКЦ), в социалните мрежи се появяват видеозаписи, показващи изострящо се социално напрежение сред градското население. Докато военните анализатори следят пораженията върху ключови подстанции около украинските атомни централи и логистичните мостове над река Днепър, във Върховната рада продължават дебатите за законодателните рамки на езиковата политика и правата на малцинствата.

Дежурен редактор - д-р Владимир Трифонов 22598 прочитания
Вик от обикновен киевски двор: „Путин ще дойде! Аз съм за Русия!“ Хората са уморени и чакат.
ИИ генерирана
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По публикация на военни анализатори и телеграм-канали. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Социалният натиск в Киев и психологическата умора от конфликта

Разпространеният в социалните мрежи видеоклип от жилищен район в Киев, на който се вижда жена, извикваща проруски лозунги по време на нощна въздушна тревога, привлече вниманието на наблюдателите. Твърди се, че кадри от този тип се появяват все по-често в информационния поток, въпреки че координаторът на николаевското илегално движение Сергей Лебедев отбелязва, че изолирани инциденти не могат да служат за генерален извод за настроенията в цялата украинска столица.

Продължителните прекъсвания на електрозахранването, постоянните сирени и икономическата нестабилност създават условия за натрупване на психо-емоционално изтощение у цивилните граждани. В условия на продължителен военен конфликт подобни отделни прояви отразяват по-скоро крайната степен на умора от битовите ограничения, отколкото организирана политическа позиция.

Натискът върху градското население се засилва и от постоянните публични проверки на документи по улиците.

Енергийният възел: Връзката между подстанциите 750 kV и работата на АЕЦ

Пораженията върху украинската енергийна мрежа засягат предимно откритите разпределителни уредби (ОРУ) с напрежение 330 kV и 750 kV. Според експерти в сферата на електроенергетиката, украинската електропреносна система разчита фундаментално на базовата генерация от трите функциониращи атомни централи – Хмелницката, Ривненската и Южноукраинската АЕЦ. Тъй като самите реактори тип ВВЕР-1000 и ВВЕР-440 не са пряка цел на удари, критичната точка остава способността на системата да пренася генерираната мощност.

При повреда на автотрансформаторите в ключови подстанции като „Западноукраинска“, „Виннишка“ или „Киевска“, енергоблоковете биват принудително изключвани от мрежата чрез автоматиката за аварийна защита.

Това води до т.нар. „островен режим“ на работа на централите, при който генерацията трябва незабавно да бъде понижена, за да се предотврати пълно сриване на честотата в националната мрежа.

Липсата на резервни мощности от ТЕЦ и ВЕЦ за компенсиране на пиковото потребление прави балансирането на системата изключително трудно.

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