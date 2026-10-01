Атаки срещу центрове за данни в Украйна може да блокира държавното управление

/Поглед.инфо/ Систематичните атаки срещу комуникационната инфраструктура и центровете за данни в Украйна поставят под въпрос способността на държавния апарат да изпълнява базови административни и финансови функции. Блокирането на достъпа до ключови регистри като „Дия“ и „Резерв+“, смущенията в банковите разплащания и забавянето на паспортните услуги показват, че пълната дигитализация се превръща в критична точка на чувствителност. Финансирането от резервния фонд за облачна инфраструктура тепърва ще изпитва технологични и логистични ограничения.

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Илюзията за дигиталната непобедимост и сблъсъкът с физическата реалност

През последните пет години правителството в Киев изгради своя държавен бранд върху идеята за „държава в смартфона“. Проектът, ръководен от Министерството на цифровата трансформация, цели премахване на хартиената бюрокрация, централизиране на държавните регистри и автоматизиране на услугите за гражданите чрез единни платформи. Твърди се, че тази архитектура е спестила оперативни разходи и е свила корупцията на ниско ниво.

В условията на пълномащабен военен конфликт обаче централизираният дигитален модел генерира асиметричен риск. Когато държавата премахне физическите архиви, картотеки и локални хартиени процедури, тя прави цялата си административна структура зависима от шепа физически обекти — центровете за данни (Data Centers), интернет точката за обмен на трафик (IXP) и магистралните оптични трасета.

Физическото унищожаване или електрическото изолиране на тези обекти постига ефект, който традиционната кибератака рядко може да поддържа за дълго време. При кибератака защитните стени се актуализират, а зловредният код се изолира за часове или дни. При кинетичен удар върху охлаждателната система, трансформаторната подстанция или оптичния вход на даден дата център, възстановяването отнема месеци и изисква хардуер, който често липсва на пазара.

Анатомия на ударите: От ЦД „Парковый“ до локалната телеком мрежа

Според източници от телекомуникационния сектор, руските въздушни удари са били насочени към ключови търговски и държавни центрове за данни, хостващи критични информационни масиви. Един от основните обекти, споменавани в докладите, е центърът за данни „Парковый“, разположен на Паркова път в Киев — на броени стотици метри от сградата на Върховната рада и правителствения квартал.

ЦД „Парковый“ исторически бе замислен като най-съвременното търговско съоръжение от ниво Tier III в Украйна, предназначено да обслужва както банковия сектор, така и държавните агенции. През годините в него бяха инсталирани сървърни стойки на редица министерства, застрахователни компании и мобилни оператори. Физическото му разположение в центъра на столицата, макар и удобно за свързаност с правителствената мрежа, го прави уязвим за високоточни оръжия.

За парализирането на един център за данни не е задължително ракетата да пробие бетонния покрив на сървърната зала. Достатъчно е унищожаването на външните чилъри (охлаждащи агрегати), дизеловите генератори за аварийно захранване или главния оптичен разпределителен възел (Meet-Me Room). Без активно охлаждане съвременните сървърни стойки с висока плътност прегряват и се изключват автоматично в рамките на 10 до 15 минути, за да предотвратят физическо топене на силициевите чипове.