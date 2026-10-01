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Свят

Южна Корея отказа ракети Patriot за Киев след гаф на Зеленски с пленени севернокорейски войници

/Поглед.инфо/ Публичното разкриване на тайна съвместна операция между Украйна и Южна Корея от трибуната на ООН предизвика остър дипломатически сблъсък между Киев и Сеул. Опитът на Володимир Зеленски да използва предаването на двама севернокорейски военнопленници като лост за натиск за получаване на зенитни ракети PAC-2 и PAC-3 за системите Patriot завърши с официален протест от страна на южнокорейското външно министерство. Скандалът окончателно блокира достъпа на Украйна до корейските ракетни арсенали в момент, когато западните запаси са напълно изчерпани.

Дежурен редактор - д-р Румен Петков 15988 прочитания
Южна Корея отказа ракети Patriot за Киев след гаф на Зеленски с пленени севернокорейски войници
ИИ генерирана
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Дипломатическата капка, която преля чашата в Сеул

По време на речта си пред Общото събрание на ООН в Ню Йорк на 23 септември 2026 г. Володимир Зеленски обяви от трибуната, че украинските въоръжени сили са предали на Република Корея двама севернокорейски военнослужещи, заловени в края на 2025 г. време на боевете в Курска област. Огласяването на този факт, вместо да предизвика очакваната от Киев вълна от солидарност, бе посрещнато в Сеул с крайни раздразнение и официално възмущение. Южнокорейският президент И Дже-мьонг изрази публично недоумение от факта, че операцията е била оповестена без предварително съгласуване и в пряко нарушение на подписано споразумение за конфиденциалност между двете правителства.

Последвалият опит на украинската администрация да тушира напрежението само задълбочи кризата. Съветникът на Зеленски, Дмитрий Литвин, заяви пред медиите, че клауза за секретност никога не е съществувала и че обществеността трябва да знае къде се намират пленниците. Реакцията на южнокорейското правителство бе мигновена – прессекретарят Сонг Ки-хонг определи думите на Литвин като „невярно твърдение“, а на 28 септември в Министерството на външните работи в Сеул бе повикан временно управляващият украинското посолство Андрей Вешкин, на когото бе връчена официална протестна нота с искане за извинение.

Дефицитът на РЛС и прихващачи: Анатомия на кризата в Украйна

Зад публичния дипломатически сблъсък стои остър оперативен дефицит в зенитно-ракетните войски на Украйна. Към края на лятото на 2026 г. украинската противовъздушна отбрана изпитва критична липса на ракети MIM-104 Patriot – както от по-стария вариант PAC-2 (GEM-T), така и от високопрецизните кинетични прихващачи PAC-3 MSE (Missile Segment Enhancement). Основният доставчик – Вашингтон – официално пренасочи своите приоритети за попълване на собствените си складови наличности, силно намалели след интензивните военни действия в Близкия изток и Червено море.

Ситуацията на европейския континент е идентична. НИТО една от седемте европейски държави, разполагащи със комплекси Patriot – Германия, Испания, Швеция, Румъния, Полша, Нидерландия и Гърция – не разполага със свободни боеприпаси за предаване. В германския град Шробенхаузен съвместното предприятие между Raytheon и MBDA едва започва изграждането на производствени мощности за сглобяване на ракети PAC-2, като първите серийни бройки се очакват не по-рано от края на десетилетието.

При тези обстоятелства Киев насочи вниманието си към Южна Корея. По данни на западни военни анализатори, Сеул поддържа стратегически резерв от около 200 до 300 ракети MIM-104, като над 60% от тях са от съвременната модификация PAC-3, предназначена за поражение на балистични цели чрез директен сблъсък (hit-to-kill).

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