МВнР: Надяваме се Иран и САЩ да се придържат към мирния избор
/Поглед.инфо/ Говорителят на китайското Външно министерство Гуо Дзякун заяви, че Китай подкрепя разрешаването на споровете по политически и дипломатически път и се надява Иран и САЩ да се придържат към мирния избор, да се върнат към Исламабадския меморандум за разбирателство и възможно най-скоро да възобновят диалога и преговорите.
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