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Свят

Тръмп е одобрил проект за частична отмяна на санкциите срещу Москва срещу ресурсни сделки

/Поглед.инфо/ Специалният пратеник на Вашингтон Джон Коул е представил пред президента Доналд Тръмп инициатива за постепенно облекчаване на американските икономически ограничения срещу Москва. Според изтекли данни в американския печат, намерението предвижда деблокиране на конкретни сектори срещу освобождаване на задържани лица и осигуряване на суровинни сделки. Твърди се, че схемата вече е изпробвана в Минск, но пренасянето ѝ върху руската икономика заплашва да предизвика сериозен трус в трансатлантическите отношения и в самия Конгрес.

Деж. редактор - д-р Владимир Трифонов 36435 прочитания
Тръмп е одобрил проект за частична отмяна на санкциите срещу Москва срещу ресурсни сделки
ИИ генерирана
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По публикация на списание The Atlantic. Редакционна разработка, анализ и дополнитен контекст: Поглед.инфо.

Беларуският лабораторен опит и суровата сметка на ресурсите

Във Вашингтон очевидно са решили, че сложните геополитически възели се разсичат най-добре през счетоводната книга. Според публикации в списание The Atlantic, специалният пратеник Джон Коул е лансирал пред президента Доналд Тръмп схема, която на закрити врати се описва като „нормализация чрез търговия“. По същество се твърди, че администрацията тества почвата за премахване на конкретни американски санкции срещу Русия. В замяна Белият дом се надява да получи освобождаване на американски граждани, задържани в руски затвори, както и директен достъп до суровини — от суров петрол и дизелово гориво до критично важните за технологичния сектор редкоземни метали.

Сделката не се ражда в вакуум. Смята се, че Джон Коул вече е изпробвал подобен механизъм спрямо Минск. Там схемата включваше евентуални покупки на калиеви торове — пазар, върху който беларуското държавно предприятие „Беларускалий“ (държащо исторически над 15% от световния износ) има значително влияние. Американските фермери от Средния запад изпитваха сериозен натиск от цените на торовете след 2022 г., когато Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) към Министерството на финансите на САЩ затегна примката около Минск. Резултатът бе скок на разходите в аграрния сектор с десетки проценти.

Коул, който според източници от Вашингтон планира да координира действията си със специалния пратеник Стив Уиткоф, вижда в тези прагматични отстъпки единствения работещ лост. „Всичко това допринася за постигането на мир“, твърди дипломатът пред списанието. Дали обаче става дума за мир, или за преразпределение на ресурси?

Юридическата рамка: Може ли президентът да заобиколи CAATSA?

Твърденията, че Тръмп може просто да „облекчи“ санкциите с един подпис, сблъскват медийните анализи със суровата правна реалност в САЩ. През 2017 г. Конгресът прие закона CAATSA (Countering America's Adversaries Through Sanctions Act). Член 216 от този акт изрично ограничава правото на президента да премахва или отслабва санкции срещу Русия без предварителен преглед от страна на Капитолия.

Ако Белият дом опита да действа чрез извънредни изпълнителни започни (Executive Orders) или чрез издаване на т.нар. „генерални лицензи“ през OFAC, той ще влезе в директен сблъсък с Капитолийския хълм. Генералните лицензи позволяват определени хуманитарни или енергийни транзакции да бъдат изключени от общия режим, без формално да се отменя самият закон. Именно тук е разковничето.

  • Петрол и дизел: САЩ забраниха вноса на руски петролни продукти с Изпълнителна заповед 14066 от март 2022 г.
  • Редкоземни метали: Русия притежава едни от най-големите запаси в света от титан, ниобий, литий и скандзий (основно в находища като „Томтор“ в Якутия).
  • Банков транзит: Всяка икономическа отстъпка изисква възстановяване на кореспондентските сметки за конкретни руски банки (напр. „Росселхозбанк“ за аграрния сектор) в SWIFT или през американскиintermediary банки.

Някои коментатори смятат, че подобен ход ще срещне яростна съпротива не само сред демократите, но и сред традиционните ястреби в Републиканската партия. За европейските съюзници подобно двустранно споразумение между Вашингтон и Москва би изглеждало като пълна капитулация пред икономическата целесъобразност.

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