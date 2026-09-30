Саймън Ципис: Технократите идват на масата на великите сили — властта вече не е само в държавите

/Поглед.инфо/ Владимир Трифонов във втората част на интервюто разговоря със Саймън Ципис поставяйки въпроса, който скоро може да се окаже по-важен от традиционното съперничество между великите сили: кой ще контролира изкуствения интелект и огромната власт на технологичните корпорации? Според Ципис светът навлиза в епоха, в която Тръмп, Путин и Си Дзинпин вече няма да бъдат единствените големи играчи. До държавите се изправя нов център на сила — технократите и глобалният частен капитал. Говорим за различните модели на САЩ и Китай, за бъдещето на Европа и за опасността технологичната власт да започне да диктува политиката.