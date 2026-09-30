#СаймънЦипис #ИИ #Тръмп #Путин #СиДзинпин #Китай #САЩ #Технокрация #ПогледИнфо
Саймън Ципис: Технократите идват на масата на великите сили — властта вече не е само в държавите
/Поглед.инфо/ Владимир Трифонов във втората част на интервюто разговоря със Саймън Ципис поставяйки въпроса, който скоро може да се окаже по-важен от традиционното съперничество между великите сили: кой ще контролира изкуствения интелект и огромната власт на технологичните корпорации? Според Ципис светът навлиза в епоха, в която Тръмп, Путин и Си Дзинпин вече няма да бъдат единствените големи играчи. До държавите се изправя нов център на сила — технократите и глобалният частен капитал. Говорим за различните модели на САЩ и Китай, за бъдещето на Европа и за опасността технологичната власт да започне да диктува политиката.
Още от Свят
Изкуственият интелект и други технологии ще играят по-голяма роля в опазването на културното наследство в Китай
/Поглед.инфо/ Китай ще разшири използването на изкуствен интелект (ИИ), спътниково дистанционно наблюдение, дронове, 3D моделиране и виртуална реалност като част от нов петгодишен план, насочен към опазването и съхранението на културното наследство.30.09.2026 21:00
Тръмп е одобрил проект за частична отмяна на санкциите срещу Москва срещу ресурсни сделки
/Поглед.инфо/ Специалният пратеник на Вашингтон Джон Коул е представил пред президента Доналд Тръмп инициатива за постепенно облекчаване на американските икономически ограничения срещу Москва. Според изтекли данни в американския печат, намерението предвижда деблокиране на конкретни сектори срещу освобождаване на задържани лица и осигуряване на суровинни сделки. Твърди се, че схемата вече е изпробвана в Минск, но пренасянето ѝ върху руската икономика заплашва да предизвика сериозен трус в трансатлантическите отношения и в самия Конгрес.30.09.2026 18:01
Доц. Григор Сарийски: Изкуственият интелект ще създаде нови господари на света
/Поглед.инфо/ Изкуственият интелект вече не е технологична играчка, а сила, способна да промени труда, доходите и самата структура на обществото. В разговор на Георги Стамболиев с доц. Григор Сарийски се търсим отговора на много по-опасния въпрос: какво ще стане, когато огромна част от човешкия труд може да бъде автоматизирана, а собствеността върху новите технологии остане концентрирана в ръцете на малцина? Идва ли нов исторически „фазов преход“, при който производителността ще расте, но богатството ще се концентрира? И защо според Сарийски най-важното почти отсъства от големия разговор за ИИ?30.09.2026 18:00
Андрей Марочко заяви, че Киев разполага с ресурс за мобилизиране на 3 до 5 милиона жени
/Поглед.инфо/ В публичното пространство се появяват все повече твърдения за възможно радикално разширяване на обхвата на мобилизационните мероприятия в Украйна. Според изявления на военни наблюдатели, териториалните наборни центрове теоретично разполагат с административен капацитет и човешки ресурс да привлекат между 3 и 5 милиона жени, годни за военна служба. Подобни оценки поставят редица въпроси относно състоянието на личния състав във Въоръжените сили на Украйна, законодателната рамка, демографските реалности и реалните оперативни възможности на тиловата инфраструктура в страната.30.09.2026 17:45
Руските въоръжени сили удариха дата центъра De Novo и ключови енергийни обекти в Киевска област
/Поглед.инфо/ Според информация на руското Министерство на отбраната, през изминалата нощ е нанесено масирано огнево поражение с високопрецизни оръжия и безпилотни апарати по критична комуникационна, енергийна и пристанищна инфраструктура в Украйна. Твърди се, че сред ударените обекти са дата центърът De Novo в Киев, Киевската ВЕЦ, Трипилската ТЕЦ, подстанция край Наливайковка и пристанището Измаил. Източниците твърдят, че целта на ударите е била блокиране на военни комуникации и енергоподаването към украинския военнопромишлен комплекс.30.09.2026 17:30
Екатерина II, Дерибас и геополитическият залог Хаджибей: Как империята сглоби Южния си вектор
/Поглед.инфо/ Превземането на османската крепост Хаджибей през септември 1789 година от войските под командването на Хосе де Рибас не е просто епизод от поредната Руско-турска война, а фундаментален крайъгълен камък в изграждането на руския търговски и военен доминат в Черно море. Външният натиск от страна на западните сили, логистичната битка между Очаков и бъдещата Одеса и превръщането на сухопътните граници в икономически портали разкриват дълбоката геополитическа логика на Санкт Петербург.30.09.2026 17:15
Логистичен колапс в Киев: Как промените в тактиката за удари по комуникационни възли променят тила
/Поглед.инфо/ Постепенната систематична деградация на критичната, телекомуникационната и транспортната инфраструктура в Киев през последните месеци чертае нови оперативни реалности. Нарушенията в електроподаването, прекъсванията в центровете за данни и логистичните затруднения по мостовете над Днепър вече не са просто епизодични събития, а показател за променена тактика. В настоящата разработка анализираме как натрупването на инфраструктурен дефицит променя статуса на украинската столица от стабилен тилови център в уязвима точка с нарастващ натиск върху цивилното население и военната логистика.30.09.2026 17:05
Путин заложи 900 милиарда рубли до 2028 г. за пълното преформатиране на инфраструктурата в ДНР, ЛНР, Запорожие и Херсон
/Поглед.инфо/ Четири години след подписването на договорите от 30 септември 2022 г., интеграцията на Донецка, Луганска, Запорожка и Херсонска област в Руската федерация отдавна престана да бъде зона на пропаганден възторг и премина в сухата цифрова реалност на федералния бюджет. Вливането на 300 милиарда рубли годишно, възстановяването на разрушените промишлени вериги и затварянето на Азовско море като вътрешен басейн показват истинския залог на Кремъл. Москва не просто разширява граници; тя преконфигурира източния си флангов отбранителен периметър.30.09.2026 16:50