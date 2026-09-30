Бъдещият германски канцлер е прегледан в Турция. Диагнозата е ясна

/Поглед.инфо/ Неофициалната визита на министър-председателя на Северен Рейн-Вестфалия Хендрик Вюст в Анкара и аудиенцията му при турския президент Реджеп Тайип Ердоган засилват спекулациите за предстояща смяна на лидерството в Християндемократическия съюз (ХДС). Въпреки че формалният повод за пътуването е 65-годишнината от двустранното споразумение за набиране на работна ръка, дипломатическият ранг на срещата надхвърля провинциалните правомощия. В Берлин това се възприема като пряк сигнал към Фридрих Мерц, чиито вътрешнопартийни позиции изглеждат все по-колебливи на фона на икономическата стагнация, индустриалния отстъп и нерешения миграционен натиск.

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Протоколният парадокс в Анкара и мълчаливият бунт в ХДС

Публичните декларации на Хендрик Вюст, с които той постоянно потвърждава намерението си да остане начело на провинциалното правителство в Дюселдорф, започват да произвеждат обратен политически ефект. В германската партийна архитектура подобна упоритост рядко е знак за липса на амбиция. По-често тя е показател за прецизно изчакване на подходящия конюнктурен момент. Напрежението между Вюст и настоящия председател на ХДС Фридрих Мерц отдавна не е тайна за апарата във Конрад-Аденауер-Хаус, но дипломатическата солова акция на провинциалния премиер в Турция преминава отвъд обичайния вътрешнопартиен натиск.

Приемането на регионален лидер от държавен глава от ранга на Ердоган извън стандартните протоколни рамки не се случва случайно. В източната дипломатическа практика строгата иерархия на ранговете е фундаментално правило. Когато Ердоган отделя време за разговор с министър-председател на германска провинция, Анкара изпраща ясно послание, че разглежда този политик като потенциален бъдещ канцлер. За турския президент това е вид "предварителна квалификация" – проучвателно интервю с човека, който може да поеме контрола върху Федералната република след неизбежните рокади в консервативния блок.

Мерц вече проведе своя първа официална визита в Турция в качеството си на канцлерски кандидат и лидер на партията, но според наблюдатели тя не донесе практически резултати. Липсата на дипломатически пробив между Мерц и Ердоган остави отворено пространство, в което Вюст навлезе почти безпрепятствено, ползвайки за параван икономическите и културните връзки на своята провинция с Анкара.

Северен Рейн-Вестфалия като икономическа държава в държавата

Икономическата тежест на Северен Рейн-Вестфалия (СРВ) дава на нейния ръководител ресурси, съпоставими с тези на редица европейски държави. С население от над 18 милиона души и брутен вътрешен продукт, надхвърлящ 790 милиарда евро, провинцията генерира над 20% от общото икономическо производство на Германия. Тук са концентрирани историческите индустриални гиганти от Рурския басейн, ключови логистични възли по течението на Рейн, химическият клъстер около Леверкузен и Аахен – историческото сърце на Франкската империя.

В провинцията са базирани централите на гиганти като ThyssenKrupp, Evonik, Henkel и E.ON. Когато премиерът на СРВ пътува в чужбина, той не представлява просто административна единица, а огромен индустриален комплекс, който в момента изпитва тежки затруднения поради високите цени на енергията и скъсването на търговските връзки с Източна Европа. Поради тази причина Дюселдорф води собствена външноикономическа политика, която често влиза в тихо противоречие с официалната линия на федералното министерство на въъншните работи в Берлин.

Вюст управлява най-гъсто населения регион в Германия, където се намират и най-големите компактни общности от население с турски произход. Градове като Кьолн, Дуйсбург (с известния квартал Марксло) и Дортмунд са социални лакмуси за интеграционната политика на цялата федерация.

Смяната на политическата кожа: От "Пакта Айнщайн" до прагматичния консерватизъм

Политическата биография на Хендрик Вюст показва забележителна гъвкавост. В началото на новия век той изпъква като лидер на "Млада юнкерска общност" (Junge Union) в СРВ с подчертано десни, национално-консервативни позиции. По това време Вюст е сред критиците на либералния курс на Ангела Меркел, особено по въпросите на националната идентичност и миграцията.

Вюст бе сред ключовите фигури, застанателни зад т.нар. "Пакт Айнщайн" – вътрешнопартийна платформа на младите консерватори в ХДС, настояваща за затягане на миграционния режим, противопоставяща се на членството на Турция в Европейския съюз и критикуваща размиването на християндемократическия профил. В същия лагер тогава се намираше и настоящият баварски премиер Маркус Сьодер.

С течение на времето и с издигането му в административната йерархия Вюст трансформира реториката си. Той изостави токсичните за германския медиен мейнстрийм десни елементи и се препозиционира като умерен, прагматичен центрист. Тази еволюция му позволи да състави и успешно да поддържа управляваща коалиция със Зелните в СРВ – модел, който мнозина в ХДС разглеждат като единствената възможна формула за управление на федерално ниво при срив на подкрепата за традиционните партии.

Тази трансформация обаче не означава, че в Анкара са забравили миналото му. За Ердоган Вюст е прагматик, който може да променя позициите си в зависимост от политическата необходимост. А това го прави далеч по-удобен за преговори от идеалистично настроените леви Sub-политици или от скования в строги догми Фридрих Мерц.