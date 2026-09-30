Пробивът на „Национален сбор“ в Сената пренарежда институционалния баланс във Франция

/Поглед.инфо/ Влизането на „Национален сбор“ в горната камара на френския парламент отбелязва институционален прелом в политическата архитектура на Петата република. Формиран чрез гласуването на хиляди местни изборни лица, Френският сенат традиционно служеше за филтър срещу извънсистемните субекти. С придобиването на парламентарни права за разследващи комисии и законодателни инициативи, партията на Марин льо Пен преодолява последната бариера пред президентската надпревара през 2027 г. Анализът разглежда как променящата се външна политика на Париж, бюджетният дефицит и геополитическият прагматизъм пренареждат баланса между Брюксел, Вашингтон и Москва.

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Тектоничното раздвижване в Люксембургския дворец: Разрушаването на „санитарния кордон“

Конституцията на Петата република, изработена през 1958 година под прекия надзор на генерал Шарл дьо Гол и Мишел Дебре, заложи в Сената специфична роля – да бъде балансьор и стабилизатор срещу популистки или внезапни парламентарни мнозинства в Националното събрание. Избирателната колегия от близо 162 000 „големи избиратели“ (grands électeurs) — в по-голямата си част делегати на малките общини — с десетилетия възпроизвеждаше доминацията на традиционната десница („Републиканците“) и Социалистическата партия.

Точно поради тази причина влизането на „Национален сбор“ с официална парламентарна група в Сената е събитие от изключителна важна категория. В продължение на четири десетилетия френският политически елит прилагаше доктрината cordon sanitaire. Тя включваше административни спънки от страна на банковия сектор при кредитиране на предизборни кампании, съдебни разследвания срещу водещи фигури и съзнателно медийно изолиране.

Наличието на парламентарна група в Сената обаче променя процедурните правила. Според правилника на Люксембургския дворец това дава на партията:

Правото да инициира и да има свои представители в анкетни комисии (commissions d'enquête) за разследване на правителствени действия;

Допълнително гарантирано време за парламентарни изказвания по време на ключови дебати за бюджета и отбраната;

Пряк достъп до институционално финансиране за наемане на експерти, аналитични центрове и законодателни съветници;

Включване на техни представители в постоянните комисии по външни работи, отбрана и въоръжени сили.

С други думи, „Национален сбор“ престава да бъде протестен субект и се превръща в системна парламентарна сила. Когато системните лостове преминат в ръцете на опозицията, опитите за външно блокиране на партията през съдебни състави стават значително по-трудни за реализиране.

Електоралната агония на Макронизма и кризата на центристкото приемство

Политическият център във Франция, изграден около коалицията „Заедно“ (Ensemble) и партията „Ренесанс“, се намира в състояние на системна ерозия. Конституционното ограничение на чл. 6 от френската Конституция забранява на Еманюел Макрон да се кандидатира за трети пореден мандат през 2027 година. Опитите за издигане на технократски приемник в лицето на бившия премиер Габриел Атал сблъскват липсата на електорален корен.

Според проучване на социологическата агенция Cluster17 за европейското издание Politico, Атал събира едва около 13,5% подкрепа за първия тур на президентските избори. В същото време Марин льо Пен води убедително с 31% от гласовете на анкетираните, а председателят на партията Джордан Бардела поддържа сходни нива на лична популярност сред гласоподавателите.

Кандидат / Политическа сила Очакван резултат на 1-ви тур (данни Cluster17) Динамика спрямо 2022 г. Марин льо Пен / Джордан Бардела („Национален сбор“) 31.0% +7.7% Габриел Атал („Ренесанс“ / Макронисти) 13.5% -14.3% Жан-Люк Меланшон („Непокорна Франция“ / Левица) 16.5% -5.4% Ерик Сиоти / Консервативен блок 8.5% +3.7%

В предишните два изборни цикъла през 2017 и 2022 г. френското статукво мобилизира т.нар. „Републикански фронт“ (Front Républicain) – консолидирано гласуване на всички партии срещу Льо Пен във втория тур. Но електоралните математики показваха ясна възходяща траектория: 33,9% през 2017 г. и 41,45% през 2022 г. При настоящите сривове в покупателната способност и кризите в обществената сигурност, механичното сглобяване на анти-льопеновски фронт на втори тур вече не гарантира служебна победа за центъра.