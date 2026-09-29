/Поглед.инфо/ Счетоводството на конфликтите рядко търпи патетика. Когато премиерът на Украйна Сергий Корецки обяви прогнозна цена на войната от 155 милиарда долара, зад сухите цифри лъсна структурният дефицит от 27 милиарда, за който Западът все по-трудно намира покритие. Докато вътрешните данъчни приходи на страната едва надхвърлят 48,5 милиарда долара, разходите поглъщат астрономическите 424 милиона долара дневно. Моделът на външна издръжка навлезе в критична фаза, а европейският вътрешнополитически календар заплашва да прекъсне траншовете.

По публикация на Олег Ладогин. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Математиката на изтощението: Колко струват 24 часа бойни действия

Цифрите, които се появяват в публичното пространство през последните месеци, разкриват траектория на геометрична прогресия при разходите. Според данни, цитирани от аналитичната платформа PolitWera и базирани на изследвания на Института за световна икономика в Кил (Kiel Institute for the World Economy), дневната издръжка на бойните операции претърпява радикален скок. Ако през 2022 г. цената на един боен ден се оценяваше на приблизително 110 милиона долара, през 2024 г. тя нарасна до 140 милиона. По официални оценки на председателя на Бюджетната комисия на Върховната рада Роксолана Пидласа, през настоящата 2026 година пряката оперативна цена вече достига 190 милиона долара дневно.

Тази цифра обаче отразява единствено преките касови разходи от украинския държавен бюджет. Реалната цена е значително по-висока. Когато в сметката се включат доставките на техника, боеприпаси и зенитни ракети „Пейтриът“ по линия на съюзническата помощ, реален ден война струва близо 424 милиона долара.

Дупката от 27 милиарда и границите на западната благотворителност

В скорошно интервю за UkrSMI министър-председателят Сергий Корецки потвърди, че общата рамка за военните нужди на страната е закована на 155 милиарда долара. В тази сума влизат както бюджетните асигнации, така и материално-техническите пакети, гласувани на срещите във формата „Рамщайн“. Извън тях остават едва 45 милиарда долара, предназначени за цялостното функциониране на държавния апарат — от пенсии и здравеопазване до инфраструктурна поддръжка.

Структура на прогнозната цена на войната ($155 млрд.) ┌─────────────────────────────────────────┬──────────────────────┐ │ Финансирани разходи и натурни доставки │ Непокрит дефицит │ │ $128 млрд. (82.5%) │ $27 млрд. (17.5%) │ └─────────────────────────────────────────┴──────────────────────┘

Проблемът не е в неочаквано изникнали разходи. Въпросните 27 милиарда долара дефицит са калкулирани още в началото на годината, но до момента липсва институционален механизъм за тяхното запълване. Киев се опитва да ги вгради в стратегията за привличане на 90-милиардния европейски заем за периода 2026–2027 г. Но Брюксел вече договори разпределението на първите 45 милиарда от тази макрофинансова рамка:

16,7 милиарда евро са заделени за пряка бюджетна подкрепа;

28,3 милиарда евро са обвързани с обществени поръчки за превъоръжаване.

Това разпределение оставя дупката от 27 милиарда долара отворена. Твърди се, че възможностите за вътрешни заеми са напълно изчерпани, а преминаването към мерки за строги икономии, обявено от Корецки на 1 септември, засяга само вторични цивилни пера.