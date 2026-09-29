/Поглед.инфо/ Ситуацията около възможните дипломатически контакти между Москва, Вашингтон и Киев навлезе в коренно различна фаза. Анализът на последните официални позиции и действията на терен показва, че дипломатическият механизъм вече се възприема в Кремъл не като пространство за отстъпки, а като инструмент за фиксиране на военното превъзходство. За броени дни тактическата гъвкавост бе заменена от твърда сухопътна и морска стратегия. Натискът върху украинската критична и логистична инфраструктура придобива систематичен характер, докато преговорните формати губят своето практическо съдържание.

По публикация на Лари С. Джонсън. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

КРАЯТ НА ДИПЛОМАТИЧЕСКАТА ИЛЮЗИЯ И НОВАТА ВОЕННА КАЛКУЛАЦИЯ

Твърди се, че прозорецът за преговори, за който толкова много се говореше в западната преса преди изборите за Държавната дума в Русия, вече е окончателно затворен. Поне във вида, в който европейските столици си го представяха. Преминаването от формулата „ще говорим след гласуването“ към реториката „ще помислим два пъти“ не е просто промяна в тона на руското Външно министерство. Това е сухо прагматично изчисление.

Когато военните операции на терен и атаките срещу критичната инфраструктура дават конкретни резултати, дипломацията се превръща в излишно бавене. Твърди се, че ударите с безпилотни апарати в Московска област по време на изборния ден – при които бе съобщено за загинал представител на местната избирателна комисия и нанесени щети по рафинерия – са били използвани от Кремъл за окончателно втвърдяване на позицията. По оценка на редица наблюдатели, вместо да принудят Москва към отстъпки, тези действия са премахнали и последните задръжки относно методите на въздушно и икономическо въздействие.

Сривът на европейския медиаторски претенд

Според публикации в чуждестранния печат, изявленията на Сергей Лавров пред ООН в Ню Йорк де факто зачеркват Европа като участник в какъвто и да е бъдещ мирно-правен процес. Обвиненията, че Брюксел търси просто „оперативна пауза“ за попълване на украинските складове с боеприпаси, показват липса на доверие към каквито и да е европейски гаранции.

ХРОНОЛОГИЯ НА ВТВЪРДЯВАНЕТО (СЕПТЕМВРИ 2026): ├─ 20 септември: Масирана атака с дронове в Московска област в деня на изборите. ├─ 23 септември: Лавров пред ООН: "Няма да спираме бойните действия за преговори." ├─ 24 септември: Генщабът на Украйна отчита рекордните 277 бойни сблъсъка за денонощие. └─ 25 септември: Путин в Санкт Петербург обявява, че Русия ще "помисли два пъти" преди нов диалог.

Европа бе окачествена като страна в конфликта, чиято военна промишленост се разгръща за директна конфронтация. В тази логика границите от 1991 година вече не съществуват дори като хипотетична отправна точка. Всяко следващо забавяне на дипломатическия процес просто преначертава административната карта на терен – факт, който германските и френските стратези продължават да игнорират.

Морската хватка: Черно море като икономически фронт

Истинският натиск обаче не се упражнява в заседателните зали, а в акваторията на Черно море. По данни на военни специалисти, без да се налага физическо връщане на руския флот близо до бреговете, Москва бетонира де факто морска блокада над Одеса, Черноморск и Южни чрез високоточни ракети и дронове.

Удари по търговския флот: Потъването на кораби като „Голден Лео“ и ударите по портовата инфраструктура през юли и септември отрязаха застрахователните линии.

Потъването на кораби като „Голден Лео“ и ударите по портовата инфраструктура през юли и септември отрязаха застрахователните линии. Логистичен паралич: Пораженията върху железопътните възли в Одеска област напълно блокират претоварването на товари към Дунавските пристанища.

Пораженията върху железопътните възли в Одеска област напълно блокират претоварването на товари към Дунавските пристанища. Цената за застрахователите: Липсата на морски застраховки автоматично спира над 80% от търговския трафик, без Русия да изстрелва нито един торпеден залп от подводница.

Твърди се, че украинските опити да сравнят ситуацията с "Втория Ормузки проток" целят да привлекат вниманието на НАТО, но реалността на пазарите е сурова: никой търговски корабособственик няма да risk-ва съд за милиони долари заради неопределени геополитически обещания.