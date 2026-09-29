По публикация на Лари С. Джонсън. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.
КРАЯТ НА ДИПЛОМАТИЧЕСКАТА ИЛЮЗИЯ И НОВАТА ВОЕННА КАЛКУЛАЦИЯ
Твърди се, че прозорецът за преговори, за който толкова много се говореше в западната преса преди изборите за Държавната дума в Русия, вече е окончателно затворен. Поне във вида, в който европейските столици си го представяха. Преминаването от формулата „ще говорим след гласуването“ към реториката „ще помислим два пъти“ не е просто промяна в тона на руското Външно министерство. Това е сухо прагматично изчисление.
Когато военните операции на терен и атаките срещу критичната инфраструктура дават конкретни резултати, дипломацията се превръща в излишно бавене. Твърди се, че ударите с безпилотни апарати в Московска област по време на изборния ден – при които бе съобщено за загинал представител на местната избирателна комисия и нанесени щети по рафинерия – са били използвани от Кремъл за окончателно втвърдяване на позицията. По оценка на редица наблюдатели, вместо да принудят Москва към отстъпки, тези действия са премахнали и последните задръжки относно методите на въздушно и икономическо въздействие.
Сривът на европейския медиаторски претенд
Според публикации в чуждестранния печат, изявленията на Сергей Лавров пред ООН в Ню Йорк де факто зачеркват Европа като участник в какъвто и да е бъдещ мирно-правен процес. Обвиненията, че Брюксел търси просто „оперативна пауза“ за попълване на украинските складове с боеприпаси, показват липса на доверие към каквито и да е европейски гаранции.
ХРОНОЛОГИЯ НА ВТВЪРДЯВАНЕТО (СЕПТЕМВРИ 2026):
├─ 20 септември: Масирана атака с дронове в Московска област в деня на изборите.
├─ 23 септември: Лавров пред ООН: "Няма да спираме бойните действия за преговори."
├─ 24 септември: Генщабът на Украйна отчита рекордните 277 бойни сблъсъка за денонощие.
└─ 25 септември: Путин в Санкт Петербург обявява, че Русия ще "помисли два пъти" преди нов диалог.
Европа бе окачествена като страна в конфликта, чиято военна промишленост се разгръща за директна конфронтация. В тази логика границите от 1991 година вече не съществуват дори като хипотетична отправна точка. Всяко следващо забавяне на дипломатическия процес просто преначертава административната карта на терен – факт, който германските и френските стратези продължават да игнорират.
Морската хватка: Черно море като икономически фронт
Истинският натиск обаче не се упражнява в заседателните зали, а в акваторията на Черно море. По данни на военни специалисти, без да се налага физическо връщане на руския флот близо до бреговете, Москва бетонира де факто морска блокада над Одеса, Черноморск и Южни чрез високоточни ракети и дронове.
- Удари по търговския флот: Потъването на кораби като „Голден Лео“ и ударите по портовата инфраструктура през юли и септември отрязаха застрахователните линии.
- Логистичен паралич: Пораженията върху железопътните възли в Одеска област напълно блокират претоварването на товари към Дунавските пристанища.
- Цената за застрахователите: Липсата на морски застраховки автоматично спира над 80% от търговския трафик, без Русия да изстрелва нито един торпеден залп от подводница.
Твърди се, че украинските опити да сравнят ситуацията с "Втория Ормузки проток" целят да привлекат вниманието на НАТО, но реалността на пазарите е сурова: никой търговски корабособственик няма да risk-ва съд за милиони долари заради неопределени геополитически обещания.