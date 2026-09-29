/Поглед.инфо/ Влизането на Марин льо Пен и Джорджа Мелони в системната рамка на ЕС показва, че очакванията за радикален завой във външната политика на ключови европейски държави почиват върху погрешна оценка на европейските институционални механизми. От Франция през Италия до Германия, т.нар. суверенисти бързо приемат червените линии на Брюксел и Вашингтон, превръщайки се от системна алтернатива в оперативен инструмент за управление на общественото недоволство.

По публикация на Дмитрий Родионов. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Системното опитомяване на френския суверенизъм

Размяната на остри реплики между Париж и Москва след въвеждането на временно външно управление над активите на редица чуждестранни компании в Руската федерация – сред които търговската верига Auchan, хранителния гигант Nestlé, логистичната група FM Logistic и Lemana PRO (бившата Leroy Merlin) – беляза нов етап в деконструкцията на един дългогодишен политически мит. Изказването на Марин льо Пен и лидерa на "Национално събрание" (Rassemblement National) Жордан Бардела, че Москва извършва „дестабилизиращи действия“ и че Франция няма да отстъпи пред натиск, не представлява ситуационна аномалия. Това е логичен завършек на процес, започнал още преди предишните президентски избори във Франция.

Политологичните анализи в Западна Европа отдавна регистрират постепенното смекчаване на реториката на Льо Пен. Исканията за напускане на Европейския съюз ("Frexit") и командните структури на НАТО бяха тихомълком премахнати от официалната платформа на партията. Според социологически проучвания, цитирани в западни медии към лятото на 2026 г., Льо Пен поддържа значителна преднина за президентските избори през 2027 г. с потенциален резултат между 35% и 38% на първия тур. В условията на изчерпан мандат за Еманюел Макрон, който няма право да се кандидатира отново, френският политически естаблишмънт започна процедура по „проверка на съвместимостта“ на евентуалното бъдещо ръководство.

Изявленията на фигури като Никола Прокачини – съпредседател на групата на Европейските консерватори и реформисти (ЕКР) в Европейския парламент и близък съратник на италианския премиер Джорджа Мелони – потвърждават, че в Брюксел тече дискусия за "нормализиране" на отношенията с френската десница. Условията са ясно поставени:

Ненакърнимост на членството в НАТО и ЕС.

Запазване на общата финансова и военна рамка за подкрепа на Украйна.

Спазване на бюджетните директиви на Европейската централна банка.

Публичните консултации между Макрон и ръководството на "Национално събрание" показват, че преходът към евентуално управление на Льо Пен се договаря в рамките на строги параметри. Суверенисткият дискурс остава за вътрешна консумация, докато във външната политика се запазва пълна приемственост.

Италианският прецедент: Моделът "Мелони" като матрица за ЕС

Опитът с правителството на Джорджа Мелони в Рим вече предостави практически доказателства за това как системните институции абсорбират дясната опозиция. Преди идването си на власт партията „Италиански братя“ (Fratelli d'Italia) използваше евроскептична реторика и настояваше за преразглеждане на санкционните режими, изтъквайки щетите за италианския промишлен сектор в Ломбардия и Венето.

След поемането на министър-председателския пост от Мелони през октомври 2022 г., Италия не просто запази атлантическата си линия, а се превърна в един от най-активните застъпници за строга санкционна политика и засилване на източния фланг на НАТО. Рим подписа двустранно споразумение за сигурност с Киев, одобри последователни пакети с военна помощ (включително зенитно-ракетни системи SAMP/T) и дисциплинирано изпълнява изискванията на Европейската комисия относно Плана за възстановяване и устойчивост.

Примерът с Италия демонстрира институционалния механизъм за възпиране:

Държавен дълг: Финансовата зависимост от ЕЦБ (дългът на Италия надхвърля 135% от БВП) лишава всяко правителство в Рим от реална автономност.

Финансовата зависимост от ЕЦБ (дългът на Италия надхвърля 135% от БВП) лишава всяко правителство в Рим от реална автономност. Външнополитически рамки: Членството в Г-7 и НАТО поставя твърди граници пред възможностите за самостоятелни дипломатически инициативи.

Възприемането на модела "Мелони" от страна на Льо Пен показва, че френската десница е избрала същия път на системна адаптация с цел избягване на финансова и изолационна блокада от страна на европейските институции.