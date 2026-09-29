1600 млечни зъба в Закапу оголиха пълния институционален разпад в Мексико

/Поглед.инфо/ Откриването на 1600 млечни зъба и множество фрагменти от детски кости в таен крематориум край Закапу, щат Мичоакан, престана да бъде просто местен криминален случай и се превърна в присъда срещу институционалния разпад на мексиканската държава. Докато доброволчески колективи пресяват земята в търсене на изчезналите си близки, щатската прокуратура официално заявява липса на данни. Случаят в момента стигна до сградата на Сената в Мексико сити, разкривайки дълбоката пропаст между федерални власти, местни картелни феодали и тоталната липса на доверие в правораздавателната система.

По публикация на Оскар Балдерас и материали от мексиканския Сенат. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Административната формализация на престъплението като държавна стратегия

В дефилето Санта Рита, разположено в непосредствена близост до общинското сметище на Закапу, географските координати отдавна са загубили своето цивилно значение. Там, където според официалните нотариални регистри и кадастрални карти на щата Мичоакан трябва да има просто горски масив, от години действа добре организирана инфраструктура за пълно заличаване на биологични следи. Откритите през 2021 г. и събирани в продължение на години над 1600 млечни зъба, заедно с неустановен брой овъглени фаланги и прешлени, не са просто криминално доказателство. Те са материален израз на пълното отсъствие на държавни институции на терен.

Главната прокуратура на щата Мичоакан (FGE) избра най-сигурния бюрократичен механизъм за самозащита — официалното заявление, че в нейните архиви „липсва досие“ за подобно откритие. Според изявления на институцията, след като активистите от доброволческия колектив „Buscando Cuerpos en Todo México“ не са подали формален сигнал по установения щатски ред, законът не задължава прокурорите да започнат процесуално-изследвателни действия.

Тази правна абсурдност разкрива системния механизъм на капсулиране на местната власт. Щатската прокуратура използва липсата на входящ номер, за да не регистрира съществуването на масов гроб.

+-----------------------------------------------------------------------+ | Институционален парадокс в щат Мичоакан | +-----------------------------------------------------------------------+ | 1. Граждански активисти -> Откриват 1600+ млечни зъба на терен. | | 2. Щатска прокуратура (FGE) -> „Няма входящ номер = няма събитие“. | | 3. Граждани (доверие) -> Отказват работа с щатските органи. | | 4. Федерална прокуратура -> Поема случая поради системен колапс. | +-----------------------------------------------------------------------+

Този институционален парадокс показва как бюрократичната формалност се превръща в инструмент за прикриване на престъпления от промишлен мащаб.