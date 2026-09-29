Саймън Ципис: Русия откри слабото място на технологичната война – центровете за данни

/Поглед.инфо/ Разговар на Владимир Трифонов със Саймън Ципис за една страна на войната в Украйна, която остава почти невидима за широката публика – центровете за данни, изкуствения интелект и технологичните корпорации. Защо според него руските удари срещу подобна инфраструктура могат да се окажат ключови за бойното поле? Каква е ролята на Palantir и защо Украйна се превръща в полигон за технологии на бъдещата война? Говорим и за много по-големия сблъсък – между държавата, старите центрове на власт и новите корпорации, които концентрират технологии, информация и огромен финансов ресурс.