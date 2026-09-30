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Свят

От Атлантика на Примаков до голф клуба в Дорал: Струва ли си Русия да се връща на западащата маса на Г-20

/Поглед.инфо/ Официалната покана към Москва за участие в срещата на върха на Г-20 в частния голф комплекс на Доналд Тръмп във Флорида бе представена от редица западни медии като първостепенна дипломатическа сензация. Зад протоколните жестове и медийния шум около голф клуба Trump National Doral обаче се крие хладен избор и сурова икономическа математика. В Белия дом се опитват да овладеят вътрешнополитически кризи, свързани с цените на горивата и предстоящите избори за Конгреса, докато за Кремъл основният въпрос остава дали въобще има стратегически смисъл от подобна среща без твърди писмени гаранции и реални отстъпки.

Дежурен редактор - д-р Румен Петков 18888 прочитания
От Атлантика на Примаков до голф клуба в Дорал: Струва ли си Русия да се връща на западащата маса на Г-20
ИИ генерирана
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Анатомията на една покана: Частният имот като дипломатическо бойно поле

На 23 септември, непосредствено след закрити консултации с ръководителя на руското външно министерство Сергей Лавров, американският държавен секретар Марко Рубио направи публично достояние информацията, че руският държавен глава е включен в списъка с поканените лидери за предстоящия форум на Г-20. Срещата е насрочена за 14 и 15 декември, но фундаменталният детайл, който преобръща класическите протоколни стандарти, е изборът на локация. Събитието няма да се състои в неутралните зали на Организацията на обединените нации в Ню Йорк, нито в държавната резиденция Кемп Дейвид, а в Trump National Doral – частен голф комплекс в щата Флорида, собственост на семейството на американския президент.

Въпреки официалните уверения от страна на Белия дом, че фамилията Тръмп няма да реализира пряка търговска печалба от домакинството на международен форум от такъв мащаб, изборът на терен поставя фундаментални юридически и логистични въпроси. В дипломатическата практика мястото на провеждане на срещи на върха определя не просто декоративната рамка, а юрисдикцията, протоколните гаранции и нивата на сигурност. Преместването на Г-20 върху частна търговска инфраструктура показва стремеж за персонализиране на международните отношения, при който държавните механизми се заменят с частно-правни и корпоративни формати.

Реакцията на Москва, формулирана от прессекретаря на руския президент Дмитрий Песков, бе изградена с хирургична протоколна прецизност. Отправянето на поканата бе потвърдено и приветствано от формална гледна точка, но веднага след това последва ключовото уточнение: въпросът за участието остава открит, а провеждането на отделна двустранна среща между Путин и Тръмп дори не е навлизало във фаза на предметно договаряне.

Тази сдържаност не е просто протоколна куртоазия, а изчислена тактическа пауза. В условията на засилена геополитическа конфронтация всяко прибързано съгласие за посещение на територията на държава, наложила хиляди икономически ограничения, би се интерпретирало от западната преса като дипломатически отстъпки. Москва демонстрира, че самата формална възможност за присъствие не представлява ценност за руската външна политика, ако зад нея не стоят съществени споразумения с правнообвързващ характер.

Сянката на 1999 година: „Примката на Примаков“ и раждането на новата доктрина

За да бъде разбрана в дълбочина днешната стратегия на Кремъл, е необходимо да се анализира прецедентът от 24 март 1999 г., когато руският министър-председател Евгений Примаков изпълняваше официално посещение във Вашингтон. Правителственият самолет Ил-62М, на борда на който се намираше делегация от над сто души – дипломати, икономически експерти и журналистически пул – се намираше във въздушното пространство над Атлантическия океан. Крайната цел бе участие в заседание на Руско-американската комисия по икономическо и технологично сътрудничество и преговори с Международния валутен фонд за преструктуриране на дълговите задължения след финансовия срив от август 1998 г.

По време на полета по спътниковия телефон се осъществява разговор между американския вицепрезидент Ал Гор и Евгений Примаков. Гор информира руския премиер, че НАТО започва военна операция срещу Социалистическа република Югославия – операция "Съюзна сила", предприета без санкция на Съвета за сигурност на ООН и в директно нарушение на Устава на ООН. Откровеността на американската администрация съдържаше специфичен ултиматум: сухопътните и въздушните удари срещу Белград ще започнат след броени часове, но посещението на Примаков във Вашингтон трябва да продължи по план, сякаш нищо извънредно не се случва в международното право.

Решението на Примаков да отдаде заповед за изпълнение на завой на 180 градуса над Нюфаундленд и връщане в Москва влиза в историята като "примката на Примаков". Това не бе просто демонстративен жест, а фундаментална промяна в руската външна политика – окончателен отказ от концепцията за едностранни отстъпки, известна от епохата на Андрей Козирев, и поставяне на основата на многополюсния модел, доразвит по-късно в речи като тази на Путин в Мюнхен през 2007 г.

Двадесет и шест часовият безпрецедентен полет показа, че дипломатическите визити губят своя смисъл, когато служат единствено за легитимиране на чужди едностранни действия. Историята от 1999 г. показва, че Русия е способна да прекрати преговори във всеки един момент, ако тяхната цена е нарушаване на стратегическите ѝ интереси. Днешната покана за срещата на Г-20 във Флорида се разглежда в Москва тъкмо през тази историческа матрица: присъствието на руския лидер не може да бъде използвано за създаване на илюзия за нормализация, докато срещу руската държава се води икономическа и хибридна война.

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