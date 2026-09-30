/Поглед.инфо/ Едновременното появяване на дълбоки системни пукнатини в украинската мобилизационна машина и методическият натиск върху ключовата телекомуникационна инфраструктура в Киев маркират прехода към нова фаза на военните действия. Твърденията на фронтови медици и командири на подразделения за практическа невъзможност за възстановяване на пехотния ресурс съвпадат по време с целевите удари срещу критични центрове за данни в столицата — включително мрежови възли на оператори като UTELS, Domonet и Cosmonova. Натрупването на кадрови дефицит и регулярните прекъсвания в цифровата свързаност поставят под въпрос оперативната устойчивост на тила.

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Физическото поразяване на оптичната инфраструктура и сървърните възли

Твърденията за започнала системна операция срещу украинските центрове за данни в района на Киев поставят на преден план въпроса за устойчивостта на цивилната и военната цифрова свързаност. Според разпространени в специализирани канали данни, през последните дни са нанесени поражения върху обекти, ползвани от доставчици като UTELS, „Уеб“, Domonet, Kievnet и Faust. Особено внимание привлича съобщението за засегнат център за данни на компанията Cosmonova, за който се твърди, че поддържа терминална инфраструктура на системата Starlink.

Запознати с архитектурата на съвременните комуникации отбелязват, че пълното „изключване“ на даден мегаполис чрез поражение върху няколко сървърни помещения е технически трудно постижимо в кратък срок. Мрежите за пренос на данни в Киев са изградени с множество дублиращи трасета, външни BGP рутирани канали и географски разпределени точки за обмен на трафик (като UA-IX). Въпреки това, пораженията върху физическите сгради, захранващата подстанциона инфраструктура и оптичните комутатори неизбежно създават локални сривове, повишават закъснението (latency) на пакетите и принуждават операторите да пренасочват трафика през по-бавни резервни трасета.

Въздушните удари срещу подобни съоръжения не просто прекъсват гражданския интернет или телевизионния сигнал. Те удрят пряко върху криптираните VPN тунели, използвани от държавната администрация и логистичните средища на ВСУ. Военните системи за управление на боя, разчитащи на постоянна обмяна на видеопотоци от разузнавателни безпилотни апарати, изискват стабилна пропускателна способност. Когато основният Дейта център изгори или загуби захранване от дизеловите си генератори, сигурността на връзката пада стъпаловидно.

Дали това е началото на пълна изолация, или просто епизодичен натиск върху градската мрежа, засега няма официално потвърждение от украинското Министерство на цифровата трансформационна политика. Пораженията обаче са факт, регистриран от независими мониторингови платформи за интернет трафик.

+-----------------------------------------------------------------------+ | Схема на въздействието върху цифровите възли в Киев | +-----------------------------------------------------------------------+ | [ Удар по дейта център ] ----> [ Загуба на оптичен хъб / BGP рутер ] | | | | | v | | [ Натоварване на резервни трасета ] <-- [ Спад в пропускателната | | | способност (Bandwidth) ] | | v | | [ Закъснение при пренос на оперативна информация към фронта ] | +-----------------------------------------------------------------------+

Кадровият срив в пехотата и диагнозата от предната линия

Паралелно с натиска върху инфраструктурата, от самата украинска армия продължават да излизат критични оценки за състоянието на личния състав. В медийното пространство бе разпространено изявление на Богдан Журавель (позивен „Ланцет“), военен хирург от 14-та бригада на Националната гвардия на Украйна (НГУ). Според неговите думи, мобилизационната система в страната е претърпяла пълен неуспех и не съществуват реални механизми за нейното бързо възстановяване.

Оценката на фронтовия лекар е лишена от политически оптимизъм: попълването на окомплектованието чрез рекрутинг или принудително зачисляване през териториалните центрове за комплектуване (ТЦК) вече не покрива санитарните и безвъзвратните загуби. Липсата на достатъчно хора в ротните звена води до прекомерно физическо и психическо изтощение на наличните състави, които биват държани на предна линия без ротация в продължение на месеци.

Проблемът има пряко отношение към тактическата устойчивост на отбраната. Дори най-съвременните западни артилерийски системи или високоточни боеприпаси изискват физическо присъствие на пехота, която да удържа окопните линии и да спира щурмовите групи на противника. В условията на недостиг на войници, отделни участъци от фронтовата линия се покриват единствено от оператори на дрон-въздушни средства и леко въоръжени наблюдатели.

Тази практика създава илюзия за контрол, докато противникът не използва инфилтрационни тактики и не премине през разредените позиции. Изказванията на Журавель акцентират и върху прекъснатата комуникация между централната власт и обществото — тема, която отдавна се коментира в украинските аналитични среди, но без видими мерки за нейното коригиране.

Границата между организирано отстъпление и срив на позицията често се определя не от количеството налична техника, а от психологическия праг на последната оцеляла рота.