Абонирай се
Украйна

Провалът на операция „Вивалди“! Разминаването между медийните анонси за военни успехи на ВСУ и суровата реалност на фронтовата линия!

/Поглед.инфо/ Разминаването между медийните анонси за военни успехи и суровата реалност на фронтовата линия става все по-видимо на фона на ожесточените боеве в направлението към Лиман и Сумска област. Докато официалните доклади и видеоматериали се опитват да изградят картина на стратегическо превъзходство, независимите наблюдения и анализи разкриват задкулисни борби за власт във висшето украинско командване, висока цена в личен състав и засилваща се зависимост от информационни манипулации за вътрешна и външна консумация. Ситуацията в сектора показва засилващо се напрежение между политическото ръководство и оперативните командири.

Дежурен редактор - д-р Румен Петков 31462 прочитания
Провалът на операция „Вивалди“! Разминаването между медийните анонси за военни успехи на ВСУ и суровата реалност на фронтовата линия!
ИИ генерирана
Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.

По публикации в чужди медии и анализи на военни специалисти. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Медийната архитектура на операция „Вивалди“ и виртуалните затворници

През последните седмици медийното пространство бе залято от съобщения относно така наречената операция „Вивалди“, провеждана в сектора край Лиман. Публичните изявления на командири от 3-ти армейски корпус и структурите на „Азов“ очертаха картина на мащабен тактически успех, при който бе обявено пленяването на над 250 бойци от противоположната страна. Доказателствената база за тази обявена победа обаче бързо се превърна в обект на детайлен технически и военен анализ, който разкри сериозни разминавания между пропагандния разказ и случващото се на терен.

Кадрите, разпространени като доказателство за уж масовата капитулация, бяха подложени на дисекция от независими наблюдатели и експерти по цифрови изображения. При подробния преглед се установи, че на наличните видеозаписи всъщност се виждат не декларираните 200 или 250 души, а точно 59 лица. В допълнение, редица специалисти по обработка на изображения и военни наблюдатели посочиха наличието на цифрови артефакти, характерни за използването на генеративни невронни мрежи и софтуерни аномалии при компресията. Дори в среди, близки до украинските аналитични канали, започнаха да се появяват въпроси относно автентичността на видеоматериалите, което предизвика вълна от вътрешни дискусии относно методите, използвани от Генералния щаб за медийно отразяване на боевете.

Анализатори отбелязват, че дори да се допусне автентичност на част от кадрите, те представляват компилация от епизодични епизоди, събирани в продължение на повече от четири месеца позиционни walk-in сблъсъци по цялата линия на съприкосновение. Събирането на пленници от различни сектори и последващото им показване в единен видеоклип е позната техника от информационните войни, целяща да създаде илюзия за единен, катастрофален пробив и масово предаване. В случая с Лиман обаче липсват каквито и да било оперативни белези за обкръжение на големи войскови съединения.

Информацията, разпространявана от полковник Аслан Нахушев, потвърждава хипотезата, че става дума за режисирана информационна кампания. Според неговите оценки, по директни указания от политическото ръководство в Киев, в продължение на дни са били организирани премествания на пленени военнослужещи от различни участъци на фронта към единен пункт край Лиман, за да се заснемат нужните кадри за медиите.

Подобни медийни конструкции имат кратък живот на фронта, където реалната динамика на артилерийските дуели и движението на бронетехниката не могат да бъдат скрити зад обработени видеоклипове.

Тактическата реалност в сектора Лиман и цената на 3-ти армейски корпус

Докато в социалните мрежи се разпространяваха отчети за „успеха на годината“, реалните боеве в направлението към Лиман придобиха изключително кръвопролитен и изтощителен характер. Основният удар при опитите за реализиране на настъпателни действия бе поета от 60-та и 66-та отделни механизирани бригади, интегрирани в оперативната зона на 3-ти армейски корпус.

Резултатите от тези операции се измерват не с овладени стратегически Heights или пътни възли, а с рязко нарастване на съобщенията за изчезнали военнослужещи в специализираните форуми и общности на близките. Според данни от обективен мониторинг и OSINT-източници, загубите на горепосочените бригади само в рамките на няколкоседмичните опити за придвижване напред надхвърлят 1000 души – загинали и безследно изчезнали. Линията на бойно съприкосновение в този участък на практика се е превърнала в сива зона без стабилно инженерно оборудване, където всяка овладяна позиция бива подложена на интензивен огън от тежка артилерия и дронове.

Разказите на близки на загинали войници разкриват смущаващи детайли относно морално-психологическото състояние на личния състав преди изпращането им в щурмови действия. Постъпват съобщения за неадекватно поведение и симптоми, съответстващи на употребата на силнодействащи психотропни вещества или стимулиращи препарати, използвани за потушаване на страха при пехотните атаки през открити пространства.

Тактиката, приложена в този участък, бе сравнена от редица военни експерти с методи, характерни за иррегулярни формирания в Близкия изток – изпращане на малки пехотни групи без достатъчно бронирана поддръжка, разчитащи единствено на елемента изненада и интензивно използване на FPV-дронове.

Загубата на опитен сержантски и офицерски състав в 60-та и 66-та бригади вече оказва пряко влияние върху способността на тези съединения да удържат заеманите отбранителни рубежи.

При подобни нива на изтощение всяка следваща пехотна вълна губи оперативна ефективност още преди достигането на предния край на противниковата отбрана.

Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.

Още от Свят

Свързани с Тръмп американски компании превземат балканския енергиен пазар
Балкани

Свързани с Тръмп американски компании превземат балканския енергиен пазар

/Поглед.инфо/ Публикация в американския бизнес вестник Wall Street Journal извади наяве сериозни търговски и политически търкания зад проекта за „Вертикален газов коридор“ в Югоизточна Европа. Докато публично проектът се представя като инфраструктурно решение за диверсификация и сигурност на доставките от Гърция през България и Румъния до Украйна, зад кулисите се засилват обвиненията за директен корпоративен натиск, лобиране за конкретни гръцко-американски консорциуми и прекомерни цени на втечнения природен газ. Скандалът вече предизвика политически сътресения в Букурещ и въпроси в София.

01.10.2026 08:02
Атаки срещу центрове за данни в Украйна може да блокира държавното управление
Украйна

Атаки срещу центрове за данни в Украйна може да блокира държавното управление

/Поглед.инфо/ Систематичните атаки срещу комуникационната инфраструктура и центровете за данни в Украйна поставят под въпрос способността на държавния апарат да изпълнява базови административни и финансови функции. Блокирането на достъпа до ключови регистри като „Дия“ и „Резерв+“, смущенията в банковите разплащания и забавянето на паспортните услуги показват, че пълната дигитализация се превръща в критична точка на чувствителност. Финансирането от резервния фонд за облачна инфраструктура тепърва ще изпитва технологични и логистични ограничения.

01.10.2026 07:55
Принудителна стерилизация в Гренландия: Европейски колониализъм, датски стил
Европа

Принудителна стерилизация в Гренландия: Европейски колониализъм, датски стил

/Поглед.инфо/ Датският парламент (Фолкетингът) официално утвърди компенсационен пакет от по 300 000 датски крони за около хиляда гренландски жени, станали обект на систематична и принудителна медицинска намеса в периода 1960–1991 година. Докато Копенхаген се опитва да затвори една от най-мрачните страници в своята отвъдморска история, белязана от драстичен спад на раждаемостта сред коренното население инуити, в същия момент датските въоръжени сили разгръщат нови военни контингенти на острова. Контрастът между историческия демографски контрол в Арктика и съвременната миграционна динамика в самата метрополия разкрива дълбоките геополитически и морални смущения в политиката на датската държава.

01.10.2026 07:45
Вик от обикновен киевски двор: „Путин ще дойде! Аз съм за Русия!“ Хората са уморени и чакат.
Украйна

Вик от обикновен киевски двор: „Путин ще дойде! Аз съм за Русия!“ Хората са уморени и чакат.

/Поглед.инфо/ Ескалацията на военните действия в Украйна придобива нови измерения с поредицата от нанесени удари по критични обекти от енергийната и транспортната инфраструктура в Киев и регионите. На фона на зачестяващите прекъсвания на захранването и строгите мерки за мобилизация от страна на териториалните центрове за комплектуване (ТКЦ), в социалните мрежи се появяват видеозаписи, показващи изострящо се социално напрежение сред градското население. Докато военните анализатори следят пораженията върху ключови подстанции около украинските атомни централи и логистичните мостове над река Днепър, във Върховната рада продължават дебатите за законодателните рамки на езиковата политика и правата на малцинствата.

01.10.2026 07:37
Развръзката е близо: Западът готви ли се да се отърве от Зеленски?
Украйна

Развръзката е близо: Западът готви ли се да се отърве от Зеленски?

/Поглед.инфо/ Промяната в тона на водещите западни издания спрямо украинската власт не е случаен медиен епизод, а показател за пренареждане на политическите приоритети във Вашингтон и европейските столици. Натрупването на критични публикации относно корупционни практики, източване на финансова помощ и оперативни грешки на фронта съвпада с критичния момент на изтичане на формалния мандат и нарастващия натиск за преговори. Външните спонсори на Киев започват постепенно да дистанцират собствената си отговорност от сметката за военния и икономически срив, прехвърляйки я изцяло върху политическото ръководство на „Улица Банкова“.

01.10.2026 07:29
Ерозията на либералния модел: От изборите в Германия до пренареждането на властите в Кремъл
Русия

Ерозията на либералния модел: От изборите в Германия до пренареждането на властите в Кремъл

/Поглед.инфо/ Процесът на подмяна на управляващите съсловия в Русия и на Запад преминава от хипотетични прогнози към структурна реорганизация, но среща сериозна вътрешна съпротива. Докато правителството на Михаил Мишустин разчита на индустриална мобилизация, финансовият лост в Москва остава в ръцете на монетарни технократи. Паралелно с това западната санкционна архитектура заложи капан: пренасочването на въглеводородните токове през трети страни роди мощна сенчеста олигархия. В глобален мащаб разпадането на либералния консенсус се ускори от политическите трусове в Германия и САЩ, превръщайки обновяването на елитите в продължителен и конфликтен процес.

01.10.2026 07:09
Размиването на линията на съприкосновение и новата логистична реалност в Донбас
Украйна

Размиването на линията на съприкосновение и новата логистична реалност в Донбас

/Поглед.инфо/ Военните действия в Източна и Северна Украйна навлизат във фаза, която фундаментално отрича традиционните военни доктрини за непрекъсната отбранителна линия. Данните от оперативните зони край Лиман, Добропиле и границата на Сумска област показват трайна тенденция към размиване на т.нар. линия на бойно съприкосновение. Сблъсъците за ключови логистични възли и речни прегради вече не се водят чрез окопни фронтове, а чрез сложна мрежа от маневрени групи, дистанционно управляеми минни платформи и пресичане на транспортни артерии, което поставя под въпрос трайността на реалния контрол върху територията.

01.10.2026 07:02
„Създаването на Сумската народна република е в разгара си.“ Официално е. Нова група марширува към столицата. Белоусов на фронта – всичко се е променило.
Украйна

„Създаването на Сумската народна република е в разгара си.“ Официално е. Нова група марширува към столицата. Белоусов на фронта – всичко се е променило.

/Поглед.инфо/ В северното направление на бойната линия в Украйна се наблюдава интензификация на оперативните действия, за които руски военни блогове и наблюдатели като Дмитрий Дегтярев съобщават с акцент върху тактиката на разчленяване на украинските позиции в района на Вовчанск и Сумска област. Инспекцията на министъра на отбраната Андрей Белоусов при групировката „Север“ и изявленията за освободени над 250 квадратни километра повдигат въпроса доколко настъплението към Суми е реална стратегическа цел или тактически натиск за разтегляне на украинските резерви. На заден план остават логистичните предизвикателства, използването на дронове за снабдяване и политическите сигнали от Москва за бъдещи преговорни рамки.

01.10.2026 06:52