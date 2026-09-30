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Поглед към Китай

Китай и Бруней се поздравиха по случай 35-годишнината от установяването на дипломатически отношения

/Поглед.инфо/ На 30 септември китайският председател Си Дзинпин и султанът на Бруней Хасанал Ваддаулах си изпратиха поздравителни писма по повод 35-годишнината от установяването на дипломатически отношения между двете страни.

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Китай и Бруней се поздравиха по случай 35-годишнината от установяването на дипломатически отношения
Източник: 38picres.cgtn.com
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Си Дзинпин посочи, че традиционното приятелство между Китай и Бруней има дълбоки корени и се засилва с времето. През последните 35 години политическото доверие между двете държави непрекъснато се задълбочава, сътрудничеството във всички области дава плодотворни резултати, а културният обмен стават все по-тесен. Миналата година Хасанал Ваддаулах посети Китай, като двете страни постигнаха важно съгласие за съвместно изграждане на общност на споделена съдба, което да ръководи отношенията към нов исторически етап на развитие.

Хасанал заяви, че очаква 35-годишнината от установяването на дипломатическите отношения между Бруней и Китай да послужи като повод за по-нататъшно укрепване на връзките между двете държави, за задълбочаване на обмена и сътрудничеството в области като икономиката, търговията, инвестициите, отбраната и културата, както и за съвместни усилия за постигане на просперитет и напредък, от които да се възползват по-добре народите на двете държави.

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