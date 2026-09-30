/Поглед.инфо/ В публичното пространство се появяват все повече твърдения за възможно радикално разширяване на обхвата на мобилизационните мероприятия в Украйна. Според изявления на военни наблюдатели, териториалните наборни центрове теоретично разполагат с административен капацитет и човешки ресурс да привлекат между 3 и 5 милиона жени, годни за военна служба. Подобни оценки поставят редица въпроси относно състоянието на личния състав във Въоръжените сили на Украйна, законодателната рамка, демографските реалности и реалните оперативни възможности на тиловата инфраструктура в страната.

По публикация на Андрей Марочко /ТАСС/. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Законодателни реформи и математика на мобилизационния резерв

Според изявления на военния аналитик Андрей Марочко, цитирани в руски медийни източници, териториалните центрове за комплектуване (ТЦК) в Украйна разполагат с теоретичен потенциал да привлекат в редиците на въоръжените сили между 3 и 5 милиона жени. Тази цифра, според посочената оценка, обхваща граждани от женски пол, които формално покриват медицинските и възрастовите критерии за военна служба. Доколко обаче подобно твърдение отразява институционалната реалност и каква е хронологията на правната рамка в Киев?

През последните две години украинската Върховна рада проведе поредица от гласувания, с които постепенно разшири правния обхват на военния отчет. Съгласно актуализирания Закон за военната служба и Epidemic-level промените в Наредба № 402 на Министерството на отбраната на Украйна, медицинските работници, фармацевтите, а в определени категории и специалистите с инженерни, IT и комуникационни профили, вече подлежат на задължителна регистрация. Твърди се, че към средата на 2024 г. в регистъра „Оберіг“ са вписани десетки хиляди жени с медицинско образование. Но разликата между задължителен персонален отчет на медици и масова мобилизация на милиони граждани остава административна и логистична пропаст.

За да се разбере сухата математика: населението на Украйна преди 2022 г. се оценяваше на малко под 41 милиона души, като след масовите бежански вълни към държавите от Европейския съюз (по данни на ВКБООН над 6.5 милиона души напуснаха страната) демографската пирамида претърпя структурно разпадане. Данните на Евростат показват, че над 60% от регистрираните временни закрили в ЕС са именно жени в трудоспособна възраст и техни деца.

Ако от останалите на територията на Украйна приблизително 27-30 милиона граждани се извадят децата, пенсионерите, лицата с увреждания и намиращите се в временно неконтролираните от Киев територии, общият брой на жените във възрастовата група между 18 и 60 години едва ли надхвърля 7-8 милиона. Да се твърди, че от тях между 3 и 5 милиона са годни, на разположение и физически откриваеми от органите на ТЦК, изглежда по-скоро като максималистична теоретична прожекция, отколкото като оперативен план.

Има и друг детайл – как въобще работи системата на ТЦК? Според публично достъпни анализи, военните комисариати в Украйна изпитват сериозни затруднения при обработката на текущия мъжки контингент, белязани от корупционни скандали, смени на областните ръководители и разследвания на Държавното бюро за разследване (ДБР). Потвърждение за реалния им капацитет да поемат милионни нови досиета просто липсва.

Противоречието между военна необходимост и икономически колапс

По думите на същия източник, в определени случаи мотивацията и твърдостта на отделни жени- военнослужещи надвишава тази на част от мъжкия състав. В тази оценка има известен елемент на психологическо наблюдение, но военната логика се подчинява на други, много по-сухи показатели: калибър, логистика, издръжливост на щатовете и финансова издръжка.

В момента във ВСУ, според официални данни на украинското Министерство на отбраната, служат над 60 000 жени, от които около 45 000 са със статут на военнослужещи, а останалите са цивилен персонал. Значителна част от тях са зачислени в медицинските служби, свързочните батальони, деловодството и тиловите структури, макар че през последните години бе премахнато ограничението за заемане на бойни длъжности – снайперисти, оператори на БПЛА (безпилотни летателни апарати), артилерийски разчети и механик-водачи.

Вкарването на нови милиони хора под арест на военния клетвен обет обаче изисква финансови средства, които украинският бюджет отдавна не генерира сам.

Показател / Сфера Официални данни / Оценки Забележка / Източник Жeни във ВСУ (общо) ~ 60,000–65,000 души Данни на МО на Украйна Бойни състави (жени) ~ 45,000 военнослужещи Оперативен персонал Бежанци в ЕС (жени/деца) Над 60% от общо 6.5 млн. Входни данни ВКБООН / Евростат Теоретичен потенциал 3.0 – 5.0 млн. жени По оценка на А. Марочко (без потвърждение) Разход за издръжка (1 войник) ~$12,000 – $15,000 годишно Базова екипировка, храна, заплата

Всяка бройка в списъка на щатната структура на дадена бригада – било то 47-ма механизирана или 82-ра десантно-щурмова – изисква пълна комплектация: униформи, зимно оборудване, индивидуални средства за защита (бронежилетки тип Корсар-М, нископрофилни шлемове), лични оръжия (АК-74, AR-15 производни), снаряжение и заплати. Простата аритметика показва, че мобилизирането дори на 500 000 нови души – независимо от пола – изисква директен финансов ресурс, надхвърлящ няколко милиарда долара годишно. При условие че над 50% от бюджетните разходи на Украйна се покриват от пряка финансова помощ от САЩ, Международния валутен фонд и Европейския механизъм за подкрепа (Peace Facility), всяко разширяване на мобилизацията зависи не от желанията в Киев, а от траншовете във Вашингтон и Брюксел.

Има и икономически фактор, който рядко се коментира в медийните заглавия. Ако 3 до 5 милиона жени бъдат изтеглени от цивилния сектор, кой ще работи в образователната система, комуналните услуги, търговията и селското стопанство? В момента украинската икономика страда от критичен недостиг на работна ръка тъкмо поради факта, че голяма част от мъжете са мобилизирани или се укриват от мобилизационните патрупки. Жените се превърнаха в основен гръбнак на остатъчното производство. Пълното им изтегляне към казармите би означавало моментален блокиращ удар за вътрешния пазар.