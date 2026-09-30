/Поглед.инфо/ Постепенната систематична деградация на критичната, телекомуникационната и транспортната инфраструктура в Киев през последните месеци чертае нови оперативни реалности. Нарушенията в електроподаването, прекъсванията в центровете за данни и логистичните затруднения по мостовете над Днепър вече не са просто епизодични събития, а показател за променена тактика. В настоящата разработка анализираме как натрупването на инфраструктурен дефицит променя статуса на украинската столица от стабилен тилови център в уязвима точка с нарастващ натиск върху цивилното население и военната логистика.

По публикация на Олег Исайченко (Взгляд). Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Пречупването на тиловата сигурност: Анатомия на един инфраструктурен натиск

Дълго време столичният регион на Украйна функционираше като относително изолиран остров на икономическа и административна стабилност. Концентрацията на западни системи за противовъздушна отбрана — включително батарейни комплекси MIM-104 Patriot и NASAMS — създаваше закриващ купол, който позволяваше на държавния апарат, финансовия сектор и военната логистика да работят с минимални смущения. Тази картина обаче започна бързо да се променя през втората половина на годината, когато интензивността и схемата на въздушните векторни атаки претърпяха качествена еволюция.

Според публикации в чуждестранната преса, включително анализи във „Вашингтон пост“, насищането на въздушното пространство с евтини, модернизирани безпилотни апарати с повишена скорост и променена траектория изтощава наличния зенитен ресурс. Цената на една ракета-прихващач PAC-3 варира между 3 и 5 милиона долара, докато стойността на поразяващите дронове е с пъти по-ниска. Тази икономическа асиметрия неизбежно води до пробойни в отбраната.

[ Вектор на въздушен натиск: Евтини евтиними евтини дронове ] │ ▼ ┌───────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Защитен купол (MIM-104 Patriot / NASAMS / IRIS-T SLM) │ └───────────────────────────────┬───────────────────────────────┘ │ (Изтощаване на скъпи ракети) ▼ ┌───────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ КРИТИЧНИ ИНФРАСТРУКТУРНИ ТОЧКИ НА КИЕВ │ └───────┬───────────────────────┼───────────────────────┬───────┘ │ │ │ ▼ ▼ ▼ [Центрове за данни] [Логистика и мостове] [Енергийна мрежа] (Киевстар / Парковый) (Метро / ЖП транспорт) (ТSubstations / ТЕЦ)

Ситуацията не се изчерпва само с физическите поражения върху сгради. Реалният ефект се измерва в системното блокиране на градския живот. Прекъсванията в работата на надземните участъци на метрополитена — особено тези, осигуряващи връзката между левия и десния бряг на река Днепър — създават тежки транспортни тапи и парализират ежедневното движение на стотици хиляди души.

Ударът по дигиталното гръбначно било: Центровете за данни

Един от най-слабо коментираните, но критично важни аспекти от новата вълна действия е целенасоченият натиск върху телекомуникационната инфраструктура. По информация от украински медийни източници и публикации на технологични обозреватели, пораженията върху съоръжения, свързани с оператори като „Киевстар“, както и специализирани центрове за данни като „Парковый“ и „Ню-Телко“, нанасят директен удар върху дигитализираната държавна администрация.

Няма официално държавно потвърждение за пълния обхват на щетите, но според коментатори в сектора, временното спиране на централизирани услуги — от издаването на лични документи до обработката на банкови транзакции — показва висока степен на зависимост от тези сървърни мощности. В съвременната военна доктрина цифровата мрежа не е просто удобство за населението; тя осигурява защитените канали за комуникация на задната мрежа за управление, координацията на логистичните доставки и оперативната съвместимост на териториалната отбрана.

„Когато падне основният трафик на данните, армията не престава да воюва, но се връща към аналогови методи на координация, което забавя реакцията с ценни часове.“

Задълбочаването на този проблем създава психологически феномен сред населението. Когато мобилната връзка прекъсва системно, а банкоматите и терминалите в търговските вериги спрат да работят поради липса на интернет, обществената сигурност се разпада по-бързо, отколкото при преки физически разрушения.

Хронология на ескалацията: Политическият контекст на ответните действия

За да се разбере настоящата ситуация в Киев, е необходимо да се върнем към събитията от началото на лятото. Според анализи на чуждестранни издания като „Икономист“, украинското ръководство заложи на интензивна кампания с безпилотни апарати с голям обсег срещу обекти от руската горивна и енергийна инфраструктура, нефтопреработвателни заводи и логистични възли във вътрешността на Руската федерация.

Обявената медийно „40-дневна операция“ имаше за цел да демонстрира възможност за нанасяне на асиметрични щети и да създаде лостове за натиск преди евентуални дипломатически сондажи. Тази тактика обаче провокира симетричен и значително по-мащабен отговор от страна на руското командване, което пренасочи значителна част от въздушния си потенциал към административния и оперативен център в Киев.

Май – Юни: Интензификация на украинските атаки с дронове по рафинерии в европейската част на Русия.

Интензификация на украинските атаки с дронове по рафинерии в европейската част на Русия. Юли: Промяна в тактиката на руските въздушни удари — преминаване от единични вълни към непрекъснати ротираи базирани групи (т.нар. „въртележка от дронове“).

Промяна в тактиката на руските въздушни удари — преминаване от единични вълни към непрекъснати ротираи базирани групи (т.нар. „въртележка от дронове“). Август: Твърди се, че над 2500 безпилотни апарата от типа „Геран/Шахед“ и техни разновидности са използвани срещу цели на територията на Украйна, със сериозна концентрация върху Киевския оперативен район.

Твърди се, че над 2500 безпилотни апарата от типа „Геран/Шахед“ и техни разновидности са използвани срещу цели на територията на Украйна, със сериозна концентрация върху Киевския оперативен район. Септември: Системни прекъсвания в електроснабдяването, транспорта и дигиталните услуги в столицата.

По оценка на редица политически анализатори, опитът на Банкова да поддържа твърд курс и бравурна реторика доведе до преминаване на определени червени линии в инфраструктурната война. Натискът вече не е локализиран само по линията на съприкосновение в Донбас или Запорожието, а бе пренесен директно в столицата.