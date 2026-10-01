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Балкани

От Никопол до Брюксел: Румен Петков/АБВ/ и Габриел Флорея /AUR/ чертаят нова стратегия за българо-румънската осигуреност и православието

/Поглед.инфо/ Председателят на ПП АБВ Румен Петков проведе ключова работна среща в централата на румънския Алианс за обединение на румънците (AUR) в Александрия със заместник-главния секретар на партията и народен представител Габриел Флорея. В рамките на диалога бяха очертани стратегическите възможности за икономическо сътрудничество, изграждането на жизненонеобходимата инфраструктура през река Дунав, категоричното отхвърляне на териториални претенции и защитата на правата на православните общности в региона.

ПП АБВ 6094 прочитания
От Никопол до Брюксел: Румен Петков/АБВ/ и Габриел Флорея /AUR/ чертаят нова стратегия за българо-румънската осигуреност и православието
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Геополитическото измерение на дунавската свързаност

Река Дунав традиционно се разглежда не просто като естествена граница, а като един от най-важните транспортни, икономически и геостратегически артерии на европейския континент. Въпреки това, в продължение на десетилетия инфраструктурната свързаност между България и Румъния остава силно подценена и ограничена, което възпира пълния потенциал на регионалното развитие.

Разговорът между председателя на ПП АБВ Румен Петков и зам.-главния секретар на AUR Габриел Флорея поставя във фокуса на общественото и политическото внимание необходимостта от рязко ускоряване на ключови инфраструктурни проекти. Централно място в дискусията заема стратегическият проект за изграждане на нов мост над река Дунав, съединяващ Никопол и Турну Мъгуреле. Подобно съоръжение притежава потенциала да трансформира икономическата динамика на Свищовско-Плевенския и Турнумъгурелския регион, създавайки директен транспортен коридор и съкращавайки логистичните вериги от южните Балкани към Централна и Източна Европа.

В контекста на българското председателство на Дунавската стратегия на Европейския съюз, съвместното взаимодействие между политически субекти от двете държави придобива още по-голяма тежест. Организирането на съвместен българо-румънски бизнес форум е практическа стъпка, която цели да превърне политическите намерения в конкретни инвестиционни решения, подкрепени с финансови инструменти от Брюксел.

Принципът на добросъседството и отхвърлянето на ревизионизма

Изключително важен момент от проведените разговори в Александрия е въпросът за зачестилите в общественото пространство спекулации и реторика, съдържащи териториални претенции. В съвременните геополитически реалности опитите за подкопаване на установените граници и засягане на националния суверенитет са абсолютно недопустими и опасни за стабилността на целия Балкански полуостров.

Румен Петков постави въпроса с необходимата дипломатическа твърдост, подчертавайки, че всякакви подобни твърдения трябва да бъдат категорично отхвърляни в зародиш. От своя страна Габриел Флорея препотвърди позицията на AUR, че отношенията между София и Букурещ могат да се развиват единствено върху фундамента на взаимното уважение, признаването на суверенитета и пълното добросъседство. Това съвпадение на позициите изпраща ясен сигнал, че междудържавният диалог не бива да се превръща заложник на радикализъм или популистки провокации.

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