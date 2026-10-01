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Свят

От Колин Пауъл до Кабул: Анатомия на тридесетгодишния военен и дипломатически провал на Запада

/Поглед.инфо/ Официалното потвърждение от страна на Пентагона и иракските власти за приключването на операция „Вродена решителност“ и планираното преформатиране на американското военно присъствие в Ирак поставя финална точка върху един тридесетгодишен цикъл на западна геополитическа експанзия. Започната под претекст за демонтиране на диктатурата и изграждане на устойчива демокрация, американската стратегия в региона доведе до структурна нестабилност, фрагментация на държавността и парадоксално засилване на иранското регионално влияние. Докато Вашингтон се опитва да запази двустранно рамково сътрудничество с Багдад, балансът на силите в Близкия изток разкрива мащаба на пропуснатата историческа възможност за изграждане на стабилен световен ред след края на Студената война.

Дежурен редактор - д-р Румен Петков 11349 прочитания
От Колин Пауъл до Кабул: Анатомия на тридесетгодишния военен и дипломатически провал на Запада
ИИ генерирана
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Административният залез на една двадесетгодишна окупация

Новината за окончателното изтегляне на бойните подразделения на САЩ от иракските бази не предизвика медиен фурор, което само по себе си е индикатор за системно изтощение. Според официални съобщения на Министерството на отбраната на Ирак и американското командване, мисията „Вродена решителност“ (Inherent Resolve) преминава в нов формат на двустранно партньорство в областта на сигурността. В действителност зад тази дипломатическа терминология се крие отчетливото признание, че прякото военно присъствие вече не носи дивиденти, а се е превърнало в мишена.

Американският контингент вече напусна страната веднъж през декември 2011 г. по силата на споразумението SOFA (Status of Forces Agreement), подписано още от администрацията на Джордж Буш-младши. Връщането през 2014 г. под претекст борба с "Ислямска държава" бе признание за срива на държавните институции, създадени от самите американски реформатори. Днес, десет години по-късно, логистичната база „Айн ал-Асад“ в провинция Анбар и съоръженията край Ербил продължават да са обект на периодичен ракетен и дронов обстрел. Изтеглянето не е просто символ. То е техническо признание за невъзможността да се поддържа контрол над територия, където местната власт е пряко зависима от фракции, враждебни на Вашингтон.

Сравненията с нощното бягство от летище „Хамид Карзай“ в Кабул през август 2021 г. са неизбежни, макар и повърхностни на пръв поглед. В Афганистан двадесет години и над две трилиона долара приключиха с пълно възстановяване на властта на талибаните. В Ирак американският инженеринг беше по-дълбок, но резултатът се оказа не по-малко парадоксален.

Конфесионалният инженеринг и ливанският синдром в Багдад

След свалянето на Саддам Хюсеин през 2003 г. Гражданската преходна администрация, оглавявана от Пол Бремър, издаде известните заповеди № 1 и № 2 за дебаасификация и разпускане на иракската армия. Този ход ликвидира гръбнака на иракската държавност и хвърли стотици хиляди въоръжени мъже в прегръдките на бунтовническите групировки. На мястото на унитарната държава американските юридически съветници конституираха системата "Мухасаса" — етноконфесионално разпределение на властта по ливански образец.

Според тази рамка президентът задължително е кюрд, министър-председателят — шиит, а председателят на парламента — сунит. В резултат на това Ирак потъна в постоянна институционална блокировка и корупционни мрежи, разделени на партиен и религиозен принцип.

Институционална структураКонфесионална принадлежностПолитическо влияние
ПрезидентКюрдска общностОграничени представителни функции
Министър-председателШиитско мнозинствоКонтрол върху силовите министерства и петрола
Председател на парламентаСунитско малцинствоЗаконодателен арбитър, ограничена силова власт

Историята показа, че тази конструкция не произвежда стабилност. Тя произвежда траен разпад. Моделът „Мухасаса“ превърна Багдад в арена на постоянна борба за ресурси между въоръжени милиции, докато държавният апарат остана безпомощен пред външни влияния.

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