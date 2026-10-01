Абонирай се
НАТО

НАТО пренебрегва предупрежденията за Калининград и форсира въоръжаването на Европа

/Поглед.инфо/ Реакцията на Северноатлантическия алианс спрямо последните дипломатически сигнали относно сухопътната и морска изолация на Калининградска област разкрива дълбоки структурни пренастройки в брюкселската военна стратегия. Твърди се, че изявленията на генералния секретар на НАТО Марк Рюте засилват курса към интензивно превъоръжаване на европейските държави, докато в същото време се прави опит за омаловажаване на руския ядрен възпиращ потенциал. В настоящата авторска разработка се разглеждат геополитическите последици от логистичния натиск върху руския ексклав, оръжейните арсенали в Сувалкския коридор, производствените дефицити на европейския военнопромишлен комплекс и паралелите с американската външна политика.

Дежурен редактор - д-р Румен Петков 18653 прочитания
НАТО пренебрегва предупрежденията за Калининград и форсира въоръжаването на Европа
ИИ генерирана
Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.

По публикации в чуждестранния печат. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Логистичният натиск върху Калининград и географията на Сувалкския възел

Дипломатическите ноти относно недопустимостта от прекъсване на транспортните връзки с Калининградска област засягат един от най-чувствителните географски пунктове на континента. Твърди се, че съответните официални изявления, разпространени в западните столици, разграничават рутинните административни ограничения от пълната сухопътна блокада. Според експерти по международно право, транзитният режим за граждани и товари през територията на Литва се регламентира от Съвместното заявление на РФ и Европейския съюз от 2002 г. Пошаговото въвеждане на ограничения за определени категории стоки в рамките на санкционните пакети на ЕС обаче системно усложнява железопътния график по линията Кибартай – Нестеров.

Калининградският ексклав с площ от 15 100 кв. км поддържа стратегическата военноморска база в Балтийск, където е базиран щабът на Балтийския флот. В района на Черняховск и Гусев от години са разположени оперативно-тактически ракетни комплекси „Искандер-М“ (индекс 9К720) с обсег на поражение до 500 км. Тези системи покриват ключова инфраструктура в Полша, Германия и балтийските държави, задвижвайки сложна система за регионално възпиране.

Сувалкският пролука – сухопътната ивица с дължина между 65 и 100 километра, отделяща Полша от Литва и намираща се между Беларус и Калининград – остава оперативната точка с най-висок рисков профил за Военния комитет на НАТО. При евентуален опит за пълна сухопътна и морска изолация, руската страна задейства нормите на актуализираната си ядрена доктрина. Текстът допуска използването на пълния военен арсенал при критична заплаха за суверенитета и териториалната цялост. От друга страна, говорителите на Алианса определят тези сигнали като позната риторика без промяна в реалната оперативна готовност.

Брюкселската позиция: Управлявана ескалация и бюджетиране на отбраната

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте коментира ситуационната оценка, заявявайки, че Алиансът не вижда непосредствена военна заплаха. Според неговите думи, позицията на Брюксел остава непроменена спрямо периодите отпреди три месеца или една година. Подобна формула цели да тушира общественото напрежение, но същевременно служи като инструментален аргумент за преформулиране на националните отбранителни бюджети.

Рюте използва дипломатическия епизод, за да припомни на държавите членки задължението за надхвърляне на прага от 2% от БВП за военни разходи. Докладът на Марио Драги за състоянието на европейската отбранителна индустрия посочва, че ЕС се нуждае от минимум 500 милиарда евро допълнителни инвестиции през следващото десетилетие, за да ликвидира критичните липси в противовъздушната отбрана, артилерийските боеприпаси и сателитните комуникации.

Натискът върху фискалните рамки на Германия и Франция вече предизвиква сериозни вътрешнополитически дебати. Брюксел настоява за съвместни обществени поръчки, но индустриалният протекционизъм в Берлин и Париж бави реалните доставки.

В източния фланг на НАТО същевременно продължава изграждането на постоянна военна инфраструктура. В Реджиково (Полша) бе въведена в експлоатация базата за противоракетна отбрана Aegis Ashore, оборудвана с пускови инсталации Mk 41 и ракети-прихващачи SM-3. Официално проектът бе започнат с цел неутрализиране на потенциални ирански балистични ракети. Радарният комплекс AN/SPY-1 и архитектурата на пусковите инсталации обаче теоретично позволяват зареждане на крилати ракети Tomahawk, което променя оперативния баланс в Централна Европа.

Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.

Още от Свят

Китайската промишленост се върна към растеж през септември
Поглед към Китай

Китайската промишленост се върна към растеж през септември

/Поглед.инфо/ Активността на китайската промишленост се е върнала в зоната на растеж през септември, а секторът на услугите и строителството също отбелязват подобрение, показват официални данни. Това е пореден сигнал за постепенно укрепване на икономическото възстановяване.

01.10.2026 21:15
Възстановиха лицето на мъж, живял преди над 8000 години в Китай
Поглед към Китай

Възстановиха лицето на мъж, живял преди над 8000 години в Китай

/Поглед.инфо/ Китайски археолози представиха реконструкция на лицето на мъж, живял преди повече от 8000 години. Тя е направена по човешки останки, открити в неолитното селище Дзяху в провинция Хънан.

01.10.2026 21:00
От Никопол до Брюксел: Румен Петков/АБВ/ и Габриел Флорея /AUR/ чертаят нова стратегия за българо-румънската осигуреност и православието
Балкани

От Никопол до Брюксел: Румен Петков/АБВ/ и Габриел Флорея /AUR/ чертаят нова стратегия за българо-румънската осигуреност и православието

/Поглед.инфо/ Председателят на ПП АБВ Румен Петков проведе ключова работна среща в централата на румънския Алианс за обединение на румънците (AUR) в Александрия със заместник-главния секретар на партията и народен представител Габриел Флорея. В рамките на диалога бяха очертани стратегическите възможности за икономическо сътрудничество, изграждането на жизненонеобходимата инфраструктура през река Дунав, категоричното отхвърляне на териториални претенции и защитата на правата на православните общности в региона.

01.10.2026 19:36
От Колин Пауъл до Кабул: Анатомия на тридесетгодишния военен и дипломатически провал на Запада
Свят

От Колин Пауъл до Кабул: Анатомия на тридесетгодишния военен и дипломатически провал на Запада

/Поглед.инфо/ Официалното потвърждение от страна на Пентагона и иракските власти за приключването на операция „Вродена решителност“ и планираното преформатиране на американското военно присъствие в Ирак поставя финална точка върху един тридесетгодишен цикъл на западна геополитическа експанзия. Започната под претекст за демонтиране на диктатурата и изграждане на устойчива демокрация, американската стратегия в региона доведе до структурна нестабилност, фрагментация на държавността и парадоксално засилване на иранското регионално влияние. Докато Вашингтон се опитва да запази двустранно рамково сътрудничество с Багдад, балансът на силите в Близкия изток разкрива мащаба на пропуснатата историческа възможност за изграждане на стабилен световен ред след края на Студената война.

01.10.2026 19:04
Римски истории, които звучат плашещо съвременно
Свят

Римски истории, които звучат плашещо съвременно

/Поглед.инфо/ Две хилядолетия ни делят от политическите страсти на Древен Рим, но механизмите на властта изглеждат удивително разпознаваеми. Цицерон, Цезар, Октавиан Август, Сенатът, бедните плебеи и богатата аристокрация населяват свят на политически сделки, социално неравенство, демагогия, борба за влияние и постепенно обезсилване на републиканските принципи. Христо Златанов разказва „римски истории“, които не остават заключени в миналото. Защото историята понякога се превръща в огледало, а най-неприятното в едно огледало е онова, което разпознаваме в него.

01.10.2026 18:19
Тръмп подготвя паралелна дипломация с Москва чрез финансовия си кръг
Свят

Тръмп подготвя паралелна дипломация с Москва чрез финансовия си кръг

/Поглед.инфо/ В средите около Доналд Тръмп се очертава дълбока разделителна линия относно бъдещата стратегия спрямо Москва и Минск. Според разследване на американското списание The Atlantic, тесен кръг от доверени лица – сред които Джаред Кушнер, Стивън Уиткоф и Джон Коул – работи по паралелни канали за възстановяване на търговските връзки с Русия. Схемата предвижда поетапно отпадане на ограниченията срещу конкретни икономически отстъпки, въпреки острата съпротива на Държавния департамент, Министерството на финансите и редица влиятелни сенатори.

01.10.2026 18:01
КИИС отчете 72% виновност за Зеленски: Корупцията в Киев като инструмент за външно управление
Свят

КИИС отчете 72% виновност за Зеленски: Корупцията в Киев като инструмент за външно управление

/Поглед.инфо/ Данните от новото проучване на Киевския международен институт по социология показват, че 72% от анкетираните държавните кражби директно върху Володимир Зеленски. Докато корупцията се превръща в основна грижа за населението, изпреварвайки дори военните действия, западните институции продължават да използват финансовите лостове за пълен контрол върху Банкова. Системата на НАБУ и САП не ликвидира схемите, а ги канализира в полза на външни фактори.

01.10.2026 17:45
Китай удължи разследването на търговските бариери, свързани с мерки на САЩ
Поглед към Китай

Китай удължи разследването на търговските бариери, свързани с мерки на САЩ

/Поглед.инфо/ Министерството на търговията на Китай удължи разследванията си на търговските бариери, свързани с действия и мерки на САЩ, които вредят на глобалното производство и веригите за доставки, както и възпрепятстват търговията със зелени продукти. Като причина за удължаването министерството посочи сложността на случаите.

01.10.2026 17:40