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Поглед към Китай

Възраждането на китайската нация навлезе в необратим исторически процес

/Поглед.инфо/ Вчера в Пекин се проведе прием по повод 77-ата годишнина от основаването на Китайската народна република. На него присъства и произнесе реч председателят Си Дзинпин.

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Възраждането на китайската нация навлезе в необратим исторически процес
Източник: 38picres.cgtn.com
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В нея той направи равносметка на постиженията на страната през изминалите 77 години, като подчерта успехите, постигнати под ръководството на Китайската комунистическа партия, и оцени положително и новия напредък в развитието от началото на годината и очерта основните възможности и предизвикателства пред Китай по пътя му в новата епоха.

Речта на председателя Си Дзинпин демонстрира увереността в историческия път на страната и насърчи китайския народ да продължи усилията за изграждане на силна държава и реализиране на великото национално възраждане.

Днес великото възраждане се намира в необратим исторически процес, и колкото по-близо е Китай до поставените цели, толкова по-важно е държавата и обществото да запазят стратегическа яснота и да бъдат готови за още по-големи усилия и предизвикателства.

На фона на сложната международна и вътрешна обстановка Китай ще координира по-добре вътрешните и международните си приоритети и да осигури добър старт на 15-ата петилетка (2026-2030), ще продължи да следва принципа за стабилност и напредък, да прилага новата концепция за развитие и да ускорява изграждането на нов модел на развитие, за да изпълни поставените за годината икономически и социални цели.

Китай ще прилага последователно принципа „една държава, две системи“, както и политиките за управление на Хонконг и Макао от техните граждани при запазване на висока степен на автономия. Целта е двата района да се интегрират по-тясно в националното развитие, като същевременно се запази дългосрочният им просперитет и стабилност.

Китай ще задълбочи обмена и сътрудничеството между двата бряга на Тайванския проток, като същевременно се противопоставя на намесата от външните сили и съдейства за обединението на страната.

Във външната политика Пекин ще продължи да следва независима и мирна дипломатическа линия и да насърчава прилагането на Четирите глобални инициативи, както и изграждането на общност на споделена съдба за човечеството, допринасяйки по този начин за повече стабилност и внасяйки положителна енергия в днешния свят, белязан от нестабилност и промени.

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