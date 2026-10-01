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Свят

Москва възобновява атаките по украинската енергетика преди зимния сезон

/Поглед.инфо/ Възобновяването на въздушните удари срещу ключови обекти от украинската електропреносна и генерираща система в края на септември показва промяна в оперативния график на руското командване, твърдят военни аналитици. В нощта на 29 срещу 30 септември бяха регистрирани детонации в района на Триполската ТЕЦ и Киевската ВЕЦ. Според украински оператори щетите са сериозни, макар пълният им мащаб да се укрива поради военната цензура. Основният въпрос остава дали стратегията цели системно изолиране на оставащите работещи АЕЦ от националната мрежа.

Деж. редактор - д-р Владимир Трифонов 6077 прочитания
Москва възобновява атаките по украинската енергетика преди зимния сезон
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Смяна на графика: Септември вместо декември

Ранният старт на есенно-зимната кампания срещу критичната инфраструктура на Украйна изненада онези наблюдатели, които очакваха руските ракетни подразделения да изчакат минусовите температури. По данни на руското Министерство на отбраната и съобщения от украинския оператор „Укренерго“, през нощта на 29 срещу 30 септември са нанесени последователни удари с балистични ракети и безпилотни летателни апарати по съоръжения в Киевска област.

Среди основните декларирани цели попадат Триполската ТЕЦ (намираща се край Обухов, с инсталирана мощност от 1800 MW преди предишните повреди) и Киевската ВЕЦ край Вышгород (с капацитет 440 MW). Според публикации в украински Telegram канали, включително популярния ресурс „Николаевский Ванёк“, са регистрирани множество попадания, довели до локални сривове в захранването и пожари в трансформаторните подстанции.

Украинските официални власти декларират, че критичните пожари са били потушени до разсъмване, но избягват публикуването на подробни данни за щетите по откритите разпределителни уредби (ОРУ). Липсата на официални подробности е стандартна процедура по сигурността, въведена от Министерството на енергетиката в Киев. Пораженията обаче подсказват, че стратегията вече не разчита на единични демонтративни актове, а на ритмичен натиск, който не оставя време за възстановителни работи.

Графикът от 2022 и 2023 г. бе фокусиран главно върху периода ноември-февруари. Сегашното изтегляне на оперативните действия в края на септември показва стремеж за превантивно унищожаване на капацитетите за маневриране на честотата в мрежата още преди настъпването на първите трайни заскрежавания.

Разчитането на ремонтните екипи, че разполагат с „гратисен период“ до ноември, очевидно се оказва погрешно.

Изключването на АЕЦ чрез ОРУ: Анатомия на мрежовия срив

Основният въпрос пред електроенергийната система на Украйна в момента не се изчерпва с щетите по топлинните централи. Около 55% до 60% от базовия товар на страната се осигурява от останалите под контрола на Киев три атомни електроцентрали — Ровненската (4 реактора, ВВЕР-440 и ВВЕР-1000), Хмелницката (2 реактора, ВВЕР-1000) и Южноукраинската (3 реактора, ВВЕР-1000). Общата им инсталирана мощност надхвърля 7500 MW.

Атомната централа не може да функционира без стабилна връзка с националната мрежа. При липса на консуматор или при повреда на високоволтовите линии 750 kV и 330 kV, автоматиката за аварийна защита (АЗ-5) сработва, спускайки абсорбиращите пръти в активната зона на реактора.

Този процес извежда блока от паралел. Връщането на един реактор ВВЕР-1000 към номинален режим след аварийно спиране отнема между 24 и 72 часа, при условие че инфраструктурата зад него е изправна. Ако изходящите електропроводи биват регулярно прекъсвани, реакторите се принуждават да работят на празен ход или в режим на собствени нужди чрез дизелови генератори — състояние, което е критично за безопасността и не може да продължава дълго.

Не е необходимо да се поразява самата съдържаща радиоактивни материали зона на АЕЦ — нещо, което би имало катастрофални последици и е строго забранено от международното право. Достатъчно е разрушаването на трансформаторите 330/750 kV в ОРУ-тата и прекъсването на стълбовете от въздушните линии (ВЛ).

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