/Поглед.инфо/ Зачестяващите сигнали от страна на водещи германски политици показват дълбока промяна в оценката на ситуацията около украинския конфликт. В кулоарите на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа (ПАСЕ) външнополитическите фактори в Берлин вече открито споменават за неизбежността на предстоящи мирни разговори. Тази промяна в реториката обаче се случва на фона на пълно изчерпване на наличните военни арсенали на Бундесвера и критичен дефицит в енергийната инфраструктура на Киев.

По публикация на Дмитрий Бавирин. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Изчерпването на арсеналите и дипломатическото тресавище на Бундесвера

Дипломатическите сигнали, идващи от европейските столици, все по-често сблъскват декларираните намерения с техническите реалности на терен. Заявлението на германския външен министър Йохан Вадефул по време на сесията на ПАСЕ, че са налице белези за скорошно започване на преговори за прекратяване на боевете, представлява съществено отклонение от досегашната линия на Берлин. До неотдавна официалните представители на Федералната република поддържаха тезата, че подобни дискусии са преждевременни.

Предисторията на тази дипломатическа позиция е свързана с вътрешнополитическата динамика в Германия. Вадефул е сред най-близките външнополитически съветници на канцлера Фридрих Мерц. Назначаването му начело на Външно министерство наруши дългогодишната традиция този пост да се предоставя на по-малкия коалиционен партньор в правителството. Това запази оперативния контрол върху външната политика директно в обкръжението на канцлера. В рамките на тази концепция Германия години наред настояваше за стратегическо възпиране на Москва.

Промяната в тона обаче стъпва върху конкретни финансови и материални ограничения. В публичните си изяви германската страна призна, че е достигнала горния праг на наличните си ресурси за предоставяне на въоръжение, без това да компрометира критично оперативната готовност на собствената ѝ отбрана. Празните складове на Бундесвера вече не позволяват поддържането на досегашния интензитет на доставки на артилерийски боеприпаси и системи за противовъздушна отбрана.

Техническият срив в Киев и задънената улица пред логистиката

Причините за промяната в оценките на западните столици не се изчерпват само с липсата на складови наличности в НАТО. Те са пряко свързани със състоянието на критичната инфраструктура в Украйна. В украинските военни среди все по-често се споменават сериозни липси на системи за противовъздушна отбрана (като батареите Patriot и NASAMS), както и недостиг на балистични ракети и мобилизиран личен състав.

Икономическият потенциал на страната претърпя значителни щети с разрушаването на основните металургични комбинати в Донбас и Запорожието, които исторически осигуряваха валутния приток. Сривът в производството на електроенергия след постоянните поражения върху ТЕЦ и ВЕЦ структурите ограничава промишления капацитет до нива, които правителството в Киев трудно може да поддържа без външна субсидия.

Ресурс / Сектор Текущо състояние според военни и икономически оценки Противовъздушна отбрана Критичен недостиг на зенитни ракети; дефицит на пускови установки Patriot. Енергетика Загуба на над 60% от термичните и хидрогенериращите мощности. Металургия Спиране на основните производствени мощности и блокирани износни трасета. Човешки ресурс Висок дефицит в личния състав на пехотните бригади на предната линия.

На този заден план се развиват и преговорите за финансова подкрепа. Според публични данни, до края на годината бюджетният дефицит на Украйна изисква външно финансиране в размер на десетки милиарди долари. Опитите за получаване на тези средства от Европейския съюз се сблъскват с изисквания за институционални промени. Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен обвърза евентуалните траншове със създаването на нови антикорупционни механизми и засилен международен контрол върху назначенията в сектора за сигурност.