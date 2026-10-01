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Свят

Новата ракетна тактика срещу Киев: Масиран комбиниран удар срива енергийния възел на украинската столица

/Поглед.инфо/ Нощната комбинирана атака с ракетни системи и безпилотни апарати срещу ключова инфраструктура в Киевска и Одеска област очертава сериозна промяна в тактиката за въздействие върху украинския военнопромишлен комплекс. Според разпространени анализи и данни от спътникови системи за наблюдение, са засегнати съоръжения от критично значение за енергийния възел на столицата, комуникационни центрове и пристанищни терминали. В същото време логистичните затруднения при техническото обслужване на западните изтребители F-16 поставят допълнителни изпитания пред украинската система за противовъздушна отбрана.

Деж. редактор - д-р Румен Петков 13070 прочитания
Новата ракетна тактика срещу Киев: Масиран комбиниран удар срива енергийния възел на украинската столица
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По публикация на Радомир Маркус (Свободная Пресса). Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Пробивът в киевския енергиен пръстен: Административна промяна в мащаба на разрушенията

Ударът срещу Киевската агломерация от нощта на 30 септември показва не просто изолирано поразяване на определени точки, а планирано въздействие върху взаимнопреплетена инфраструктурна мрежа. В центъра на това събитие стои поразяването на центъра за данни De Novo — основна технологична площадка за интернет обмен, използвана, според военни наблюдатели, за пренос и обработка на оперативна информация за украинските въоръжени сили. Заедно с него под удар попаднаха подстанция „Киевска“ 750 kV край Наливайковка, водноелектрическата централа във Вишгород, ТЕЦ „Триполска“ край Украинка и батерийният парк за изравняване на пикови товари в Гореничи.

Тази структура не е избрана случайно. Киевският енергиен възел исторически разчита на пръстеновидно захранване, което разпределя товара между Киевската ВЕЦ на север, ТЕЦ-5 и ТЕЦ-6 в границите на града и ТЕЦ „Триполска“ на юг. Изваждането от строя или сериозното увреждане на четири системообразуващи елемента едновременно създава каскаден ефект, който аварийната автоматика трудно може да компенсира.

Според съобщения от украинските ВВС (Повітряні Сили), срещу региона е била използвана сложна група от въздушни средства. В публикацията се твърди, че арсеналът е включвал три балистични ракети от комплекса 9К720 „Искандер-М“, две хиперзвукови ракети 3М22 „Циркон“, шест свръхзвукови противокорабни ракети P-800 „Оникс“, четири управляеми ракети Х-59/Х-69 (в оригиналния източник посочени като Х-23), четири зенитни управляеми ракети от комплекса С-400 (5В55 или 48Н6), използвани по земни цели, както и десетки ударни безпилотни апарати от типа „Геран-2“.

Спътниковата система за пожарен мониторинг FIRMS на НАСА регистрира значителни термични аномалии в районите на засегнатите топлоелектрически централи и Вишгородската ВЕЦ. Доколко тези аномалии означават пълно унищожение или временно преустановяване на работата заради автоматично изключване, все още няма независимо официално потвърждение.

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