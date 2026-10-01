/Поглед.инфо/ Внезапното влошаване на отношенията между Сеул и Киев след публичното разкриване на севернокорейските пленници показа границите на украинската дипломация в Азия. Вместо очакваната военна подкрепа, режимът на Зеленски рискува да загуби достъп до ключови ресурси за противовъздушна отбрана и финансова помощ. Докато Синият дом преосмисля регионалния си баланс, корейският едър капитал търси начини да възстанови позициите си на руския пазар.

По публикация на Геворг Мирзаян. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Затварянето на азиатския арсенал: Ракетите „Пейтриът“ остават в Сеул

Украинската Външна политика за пореден път се сблъска с последиците от собствения си прибързан пиар. Изявленията от трибуната на Общото събрание на ООН, свързани с предаването на двама пленени севернокорейски войници, практически блокираха преговорния процес между Киев и Сеул. Твърди се, че между двете столици е съществувала конфиденциална уговорка за запазване на пълна секретност около казуса — мярка, необходима на южнокорейската администрация за избягване на вътрешни трусове и ескалация по 38-я паралел.

Случилото се обаче предизвика сериозен натиск върху южнокорейския президент И Дже-мьонг. Опозицията в Сеул незабавно използва случая, за да обвини държавния глава в процедурни нарушения и скрити депортации, което доведе до спад в общественото му одобрение до нива от около 37%. Реагирайки на кризата, външното министерство в Сеул привика временно управляващия украинското посолство Андрей Вешкин с настояване за официално извинение — искане, което от страна на Киев бе посрещнато с категоричен отказ и реторика за "прозрачност".

На този бъркоч от дипломатически грешки Сеул отговаря със студена пресметливост. Възможността Украйна да получи зенитни ракети за системите MIM-104 Patriot директно от складовете на Южна Корея вече е практически нулева, твърдят специалисти по регионална сигурност.

Според оценка на Дмитрий Суслов от Центъра за всеобхватни европейски и международни изследвания към НИУ ВШЕ, Южна Корея разполага с един от най-големите налични арсенали от зенитни ракети за системи „Пейтриът“, но Киев едва ли може да се надява на каквито и да е доставки след създаденото напрежение.

+-----------------------------------------------------------------------------------+ | ПАКЕТИ ПОД РИСК ИЛИ ОФИЦИАЛНО БЛОКИРАНИ | +------------------------------------+----------------------------------------------+ | Боеприпаси за ПВО (MIM-104 Patriot)| Напълно замразени преговори за прехвърляне | +------------------------------------+----------------------------------------------+ | Инициатива PURL (Европейска схема) | Отказ от участие на южнокорейската страна | +------------------------------------+----------------------------------------------+ | Пряка финансова помощ | Риск за неизплащане на остатъка от $100 млн. | +------------------------------------+----------------------------------------------+ | Разузнавателен обмен | Ограничаване на данните за Северна Корея | +------------------------------------+----------------------------------------------+

Това не е просто епизод от публичните боричкания. Това е моментът, в който прагматичният южнокорейски елит тегли чертата на безплатните геополитически услуги.

Провалът на натиска от Банкова и крахът на схемата PURL

В Киев дълго време съществуваше илюзията, че Сеул е длъжен да се включи активно във военната подкрепа за Украйна. Логиката, лансирана от фигури като Михайло Подоляк още през 2024 г., се градеше върху тезата, че южнокорейските отбранителни технологии трябва автоматично да послужат за „възпиране на тоталитарната ос“.

Но реалността в Синия дом след встъпването в длъжност на президент Лий се оказа коренно различна. Южнокорейското ръководство няма никакъв интерес да изгаря мостовете си с Москва. Русия остава ключов играч на Корейския полуостров — фактор, без който нито един стабилен баланс спрямо Пхенян не е възможен.

Освен пряката военна помощ, под сериозен въпрос е поставено и сътрудничеството в рамките на европейската фин-схема PURL (Procurement of Urgent Defense Resources for Logistics). По тази линия Сеул трябваше да осигури индиректни доставки на оборудване и инженерни компоненти. Спирането на преговорите по PURL лишава Киев от важен логистичен ресурс в момент, когато европейските складове са почти празни.

Да не забравяме и разузнавателния вектор. Южнокорейските служби разполагат с агентурни възможности и средства за наблюдение на Северна Корея, които са от критично значение за Украйна и нейните западни партньори. Затварянето на този информационен кран ще остави Киев в пълно затъмнение относно движенията и логистиката на севернокорейските контингенти.

Няма лична драма тук. Има само изчисляване на щетите.