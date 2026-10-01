Свързани с Тръмп американски компании превземат балканския енергиен пазар

/Поглед.инфо/ Публикация в американския бизнес вестник Wall Street Journal извади наяве сериозни търговски и политически търкания зад проекта за „Вертикален газов коридор“ в Югоизточна Европа. Докато публично проектът се представя като инфраструктурно решение за диверсификация и сигурност на доставките от Гърция през България и Румъния до Украйна, зад кулисите се засилват обвиненията за директен корпоративен натиск, лобиране за конкретни гръцко-американски консорциуми и прекомерни цени на втечнения природен газ. Скандалът вече предизвика политически сътресения в Букурещ и въпроси в София.

По публикации в чужди медии и разследване на Wall Street Journal. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Дипломацията на натиска и атинската вечеря: Анатомия на един разкрит разговор

Според публикувани данни от разследване на Wall Street Journal, проектът за „Вертикален газов коридор“ – замислен първоначално като магистрален газопроводен маршрут за пренос на гориво от гръцките терминали през българската и румънската мрежи до Украйна и Молдова – се е превърнал в арена за агресивно търговско лобиране. Публикацията цитира частна вечеря в Атина, на която са присъствали американският дипломат Кимбърли Гилфойл и гръцкият министър на енергетиката Ставрос Папаставру. Според твърденията в американския ежедневник, по време на разговорите за ускоряване на проекта и гарантиране на дългосрочни обеми американски втечнен газ (LNG), дипломатическият представител е отправил преки намеци за политическата стабилност в региона, визирайки смените на правителства в съседни държави.

Твърди се, че гръцкият министър е реагирал остро на подобни формулировки, напомняйки за суверенния избор на кабинета в Атина. Случаят обаче не остана изолиран дипломатически епизод. Той освети механизма, по който държавни структури и частни корпоративни интереси се преплитат в опита за пълно преформатиране на южноевропейския енергиен пазар.

Фигурата на Кимбърли Гилфойл – бивш прокурор, медиен водещ във Fox News и финансов директор в президентската кампания на Доналд Тръмп през 2020 г., с установени близки връзки с фамилията Тръмп – се очертава в разследването като ключов оператор на тази стратегия. По посочени в пресата данни, през последната година тя развива активна совалка между Атина, София, Букурещ и Тирана, настоявайки за подписване на дългосрочни меморандуми и търговски споразумения с държавните газови оператори за покупка на американски шистов газ.

Румънският прецедент: Сигнал за държавна измяна и падането на правителството в Букурещ

В Румъния разкритията на Wall Street Journal предизвикаха мигновена институционална реакция. По данни на румънската агенция Медияфакс, румънският депутат Александру Димитриу е подал официална наказателна жалба срещу няколко висши държавни служители и политици, обвинявайки ги в действия, ощетяващи националния суверенитет и икономическата сигурност.

В центъра на румънския скандал попада министърът на икономиката Иван Богдан-Груя. Твърди се, че след участие в неофициални срещи в Атина той е упражнил натиск върху държавното ръководство за приемане на ценови условия за внос на LNG, които значително надвишават средните референтни стойности на европейските нидерландски хъбове (TTF). Според публичните анализи в румънското издание G4Media, бившият министър-председател Илие Боложан е отказал да подпише предложените от американо-гръцкия консорциум дългосрочни клаузи, изискващи изкупуване на твърди обеми газ на надпазарни цени.

Продължилият малко над месец натиск приключи с оставката на правителството на Боложан – събитие, което в Букурещ днес директно се обвързва от опозиционни кръгове с отказа за отстъпки в енергийната сфера. Въпросът, който румънското прокуратура ще трябва да изяснява, е доколко държавният оператор Transgaz е бил принуждаван да поема задължения по схемата „вземай или плащай“ (take-or-pay), гарантиращи печалби на прекупвачите за десетилетия напред.